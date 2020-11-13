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≡ Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае после тушения пожара
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40343
Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае после тушения пожара
Отправлено: 13.11.20 - 14:03
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Как сообщил хозяин дома, этот сарай он использовал для хранения дров и поэтому тот всегда был открыт. Личность погибших устанавливается.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20421
Re: Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае...
Отправлено: 13.11.20 - 14:03
#1
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Интересно. Наверное БИЧи-
там грелись... :-o
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
597
Re: Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае...
Отправлено: 17.11.20 - 15:05
#2
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Пресс-служба ДП сегодня предоставила комментарий:
"13 ноября в городе Костанай при тушении пожара обнаружены два трупа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности мужчин установлены, ими оказались жители города Костанай 35 и 48 лет. В настоящее время для выяснения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются. На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, признаков поджога не имеется. Согласно предварительных данных, смерть наступила в результате отравления окисью углерода"
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