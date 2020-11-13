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Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае после тушения пожара
Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае после тушения пожара
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