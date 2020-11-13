Re: Два обгоревших тела нашли костанайские пожарные в сарае...

Отправлено: - 15:05

Пресс-служба ДП сегодня предоставила комментарий:

"13 ноября в городе Костанай при тушении пожара обнаружены два трупа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности мужчин установлены, ими оказались жители города Костанай 35 и 48 лет. В настоящее время для выяснения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются. На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, признаков поджога не имеется. Согласно предварительных данных, смерть наступила в результате отравления окисью углерода"