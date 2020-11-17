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≡ 11 лет и 8 лет лишения свободы за рудненское колесо - в суде завершились прения сторон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40343
11 лет и 8 лет лишения свободы за рудненское колесо - в суде завершились прения сторон
Отправлено: 17.11.20 - 14:12
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Процесс по уголовному обвинению представителей заказчика и подрядчика одиозного аттракциона подходит к концу. Сегодня, 17 ноября, все участники разбирательства высказались в прениях и подсудимые произнесли последнее перед приговором слово.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8541
Re: 11 лет и 8 лет лишения свободы за рудненское колесо - в суде...
Отправлено: 17.11.20 - 14:12
#1
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Пропавшие деньги не нашли. Кто продавал билеты - не нашли.
Цитата:
подсудимых семеро.

Где еще пятеро, и кто они? :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4239
Re: 11 лет и 8 лет лишения свободы за рудненское колесо - в суде...
Отправлено: 17.11.20 - 14:27
#2
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Тлеуов, однозначно не виновен, заявляю вполне ответственно, потому что историю знаю от начало и снутри.Кто-то вел этого молодого и амбициозного парня к этой черте. В то время моя покойная сноха работала в этом отделе, потом она стала женой подсудимого и внезапно умерла. Не скажу что череда случайных событий, кто-то опытный просто подставил.
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