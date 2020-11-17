Re: 11 лет и 8 лет лишения свободы за рудненское колесо - в суде...

Отправлено: - 14:27

Тлеуов, однозначно не виновен, заявляю вполне ответственно, потому что историю знаю от начало и снутри.Кто-то вел этого молодого и амбициозного парня к этой черте. В то время моя покойная сноха работала в этом отделе, потом она стала женой подсудимого и внезапно умерла. Не скажу что череда случайных событий, кто-то опытный просто подставил.