Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КНБ ликвидировал транснациональную наркогруппировку с магазином "Борат24"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40341
КНБ ликвидировал транснациональную наркогруппировку с магазином "Борат24"
Отправлено: 17.11.20 - 12:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масштабная операция длилась с апреля по октябрь. Преступная группа поставляла синтетические наркотики в Казахстан из-за рубежа и продавала их через интернет-магазин под названием "Борат24".
Читать новость

peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3721
Re: КНБ ликвидировал транснациональную наркогруппировку с...
Отправлено: 17.11.20 - 12:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масштаб однако, хотя изъято вероятно не всё, 600 лямов для организации маловато будет с учётом расходов и риска.
(авторитетное мнение диванного эксперта) 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS