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≡ Для регистрации на Egov достаточно будет сфотографироваться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40341
Для регистрации на Egov достаточно будет сфотографироваться
Отправлено: 17.11.20 - 12:10
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На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что в ведомстве учли все обращения граждан по поводу онлайн-получения ЭЦП, поэтому запускают регистрацию в базе мобильных граждан при помощи биометрии.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3721
Re: Для регистрации на Egov достаточно будет сфотографироваться
Отправлено: 17.11.20 - 12:10
#1
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Вроде так и есть сейчас? В чём новшество?
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