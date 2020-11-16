Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • З-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких областях, в том числе в Костанайской - Токаев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40357
Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких областях, в том числе в Костанайской - Токаев
Отправлено: 16.11.20 - 21:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное - очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны", - заявил президент.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1956
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 16.11.20 - 21:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное - очень опасное явление


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9829
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 01:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Друг это че редакция картинку немного подрезала? Вот блин, редактируют свободного художника. Они в последнее время стали сильно гайки закручивать)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1860
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 09:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот вам и ответ на то, почему мырза Дудник не хочет давать ежедневную статистику по пневмонии, коли сам Токаев признал, что в нашем регионе врут с этой самой статистикой.
Интересно, будут ли отставки?
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7044
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 10:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому текущая задача - обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов", - сказал Глава государства.

А вот вчерашний приступ дуэта Архимеда и Нечитайло - это что? Не дотягивают до весенних масштабов?

Цитата:
"В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции.

Ну, вполне ожидаемо... Скрыть, чтобы не подорвать свою репутацию... Ведь желание казаться управленцем области, контролирующем все и вся - это не быть таковым. Проще же запереть людей по домам...
Помните показательную знаменитую фразу:
- А ты говори, что столько... Никто проверять не будет!

Видимо, проверили...
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1035
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 11:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
в нашем регионе врут


и всегда врали. И нам, и наверх - "Лапша Архимеда" не зря сняли именно здесь. Или летом люди не могли найти парацетамол, антибиотики, новокаин и пр., а он выпустил новость: я сам проверил, в аптеках всё есть.

Цитата:
yudjin:
А вот вчерашний приступ дуэта Архимеда и Нечитайло - это что?


Их же обвинили во вранье. Может и раздувают показательную деятельность - типа вот сами посмотрите, дорогой президент, как мы боремся с вирусом. О каком сокрытии речь? Даже города закрываем.

Про автобусы переполненные молчат - наверное и есть главная причина вспышки.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3724
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 12:08
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врёт не только Архимед, для многих чиновников показатели важнее самого дела, числовые показатели и лярды растраченного бюджета - цель их работы.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1171
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 13:16
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Цитата:
peshexod:

Цитата:
Тот самый:


Если вы заметили: почему то Президент покритиковал лишь руководителей северных областей, ни южан, ни западников не тронул. ЗКО - вообще все "рекорды" бьёт.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
485
Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких областях, в том числе в Костанайской - Токаев
Отправлено: 17.11.20 - 19:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гамбит Минотавра...
в другую ветку

[Исправлено: electro, 17.11.2020 - 19:40]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS