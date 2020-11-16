Отправлено: - 11:44

юля елиссева:

в нашем регионе врут

yudjin:

А вот вчерашний приступ дуэта Архимеда и Нечитайло - это что?

Цитата:и всегда врали. И нам, и наверх - "Лапша Архимеда" не зря сняли именно здесь. Или летом люди не могли найти парацетамол, антибиотики, новокаин и пр., а он выпустил новость: я сам проверил, в аптеках всё есть.Цитата:Их же обвинили во вранье. Может и раздувают показательную деятельность - типа вот сами посмотрите, дорогой президент, как мы боремся с вирусом. О каком сокрытии речь? Даже города закрываем.Про автобусы переполненные молчат - наверное и есть главная причина вспышки.