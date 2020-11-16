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≡ Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40339
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
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Областной оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией принял решение об усилении ряда карантинных мер сроком на одну неделю. Окончательное решение будет оформлено постановлением главного государственного санитарного врача региона.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
67
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
#1
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Как они задолбали своими ограничениями!! Нет толку от ваших ограничениях только одна нервотрёпка. Сразу проволоку колючую протяните вокруг области и кто будет лезть сразу стрелять
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A
§ Alexander_Smr
(Пользователи)
Откуда:
Северный Казахстан
Регистрация:
09.05.17
Сообщений:
19
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 02:32
#2
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Кучка приспособленцев, которых никто не выбирал совершают преступление против граждан, ограничивая их конституционное право на свободу передвижения.

Если президент – гарант Конституции. Как оказалось – это просто красивые слова, которые ни к чему не обязывают. Это очень сильно подрывает государственность.

Я эмигрировал. И правильно сделал. Чтобы такие указывали мне что делать? Нет уж, спасибо.

[Исправлено: Rexyn, 17.11.2020 - 09:59]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1747
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 17.11.20 - 08:07
#3
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Цитата:
Охотник:

Не надо обобщать.У каждой проблемы, у каждого решения есть предтеча. Главная проблема, безусловно, виновница всего эта инфекция.
В случае же с решением о блокаде, это Касым-Жомарт Кемелевич, со своим заявлением о сокрытии цифр заболевших в нашей области. И это решение-чистая рефлексия. Надо же страханутся.
Главное, почему Второго Первого именно наши показатели так возмутили, а не практически нулевые показатели других областей?! Там явно врут. У нас разве что с