Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40339
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
Областной оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией принял решение об усилении ряда карантинных мер сроком на одну неделю. Окончательное решение будет оформлено постановлением главного государственного санитарного врача региона.
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 67
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
Как они задолбали своими ограничениями!! Нет толку от ваших ограничениях только одна нервотрёпка. Сразу проволоку колючую протяните вокруг области и кто будет лезть сразу стрелять
A
(Пользователи)
- Откуда:
- Северный Казахстан
- Регистрация:
- 09.05.17
- Сообщений:
- 19
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 02:32
Кучка приспособленцев, которых никто не выбирал совершают преступление против граждан, ограничивая их конституционное право на свободу передвижения.
Если президент – гарант Конституции. Как оказалось – это просто красивые слова, которые ни к чему не обязывают. Это очень сильно подрывает государственность.
Я эмигрировал. И правильно сделал. Чтобы такие указывали мне что делать? Нет уж, спасибо.
[Исправлено: Rexyn, 17.11.2020 - 09:59]
Если президент – гарант Конституции. Как оказалось – это просто красивые слова, которые ни к чему не обязывают. Это очень сильно подрывает государственность.
Я эмигрировал. И правильно сделал. Чтобы такие указывали мне что делать? Нет уж, спасибо.
[Исправлено: Rexyn, 17.11.2020 - 09:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1747
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 17.11.20 - 08:07
Цитата:
Не надо обобщать.У каждой проблемы, у каждого решения есть предтеча. Главная проблема, безусловно, виновница всего эта инфекция.
В случае же с решением о блокаде, это Касым-Жомарт Кемелевич, со своим заявлением о сокрытии цифр заболевших в нашей области. И это решение-чистая рефлексия. Надо же страханутся.
Главное, почему Второго Первого именно наши показатели так возмутили, а не практически нулевые показатели других областей?! Там явно врут. У нас разве что с
Охотник:
Не надо обобщать.У каждой проблемы, у каждого решения есть предтеча. Главная проблема, безусловно, виновница всего эта инфекция.
В случае же с решением о блокаде, это Касым-Жомарт Кемелевич, со своим заявлением о сокрытии цифр заболевших в нашей области. И это решение-чистая рефлексия. Надо же страханутся.
Главное, почему Второго Первого именно наши показатели так возмутили, а не практически нулевые показатели других областей?! Там явно врут. У нас разве что с