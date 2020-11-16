Отправлено: - 08:07

Охотник:



Цитата:Не надо обобщать.У каждой проблемы, у каждого решения есть предтеча. Главная проблема, безусловно, виновница всего эта инфекция.В случае же с решением о блокаде, это Касым-Жомарт Кемелевич, со своим заявлением о сокрытии цифр заболевших в нашей области. И это решение-чистая рефлексия. Надо же страханутся.Главное, почему Второго Первого именно наши показатели так возмутили, а не практически нулевые показатели других областей?! Там явно врут. У нас разве что с