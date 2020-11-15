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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 12:31
#13666
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Цитата:
Victor Yang:
в плане отношения гражданина с государством



Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится! Оформляла паспорт - затратила почаса:заполнение бланков, тут же за соседним столом фотографирование... Сотрудники вежливы, предупредительны, доброжелательны. Видно, хорошо вышколены
Получала, ушло около 10 минут!
Ещё, что пенсионерам регулярно индексируют пенсии. На работе 5 лет зарплату не повышали, она реально обесценилась. Пенсионеры относительно защищены от этого.
Отношение к диабетикам: инсулины, шприц-ручки,иглы,глюкометры, тест полоски, многие анализы - бесплатно. И не было ни одного случая, чтобы (несмотря на нытьё в местной печати), были перебои (конец года, начало года). Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13355
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 12:47
#13667
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Цитата:
таноми52:
Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?

Это вряд ли. Выделяются деньги на всех. Да и получают же их не в поликлиниках, а в аптеках.
Цитата:
таноми52:
Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится!

Это да! Я помню как в 25 лет (2006 год) удостоверение получал на Гоголя - это ужас был. Темный узкий коридор, запись очереди на листочке, очередь в полдня! Потом удостоверение в ЦОНе получал (захотел с чипом себе) - 15 минут заняло!
Регистрировался временно, когда не получилось через 10 дней после выписки уехать - 5 минут на egov. В России с позиции гражданина не знаю, но вот как иностранец в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография! И да - это стоит денег и лишь мой статус переселенца позволил мне сделать это бесплатно. Кстати, здесь данные о квартире по обременениям - тоже платно. Хорошо хоть что такие действия нечасто делаются.

Ещё могу добавить - удостоверения личности - это очень удобно! А я помню как никто не понимал когда их вводили - ни прописки, ни семейного положения.

[Исправлено: Victor Yang, 15.11.2020 - 12:52]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5905
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 13:07
#13668
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Цитата:
Victor Yang:
в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография!


Это что бы не получилось, как в Кустанае. Выписался из больницы и бац бомж. ;-)

[Исправлено: elektron, 15.11.2020 - 08:08]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13355
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 14:00
#13669
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Цитата:
elektron:
Это что бы не получилось, как в Кустанае. Выписался из больницы и бац бомж

Быть зарегистрированным в квартире и и быть её собственником - совсем разные вещи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5905
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 14:06
#13670
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Цитата:
Victor Yang:
совсем разные вещи.

Ну конечно, никто ж и не спорит. Просто выписался из больницы, была квартира и нет квартиры - бомж. ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 14:59
#13671
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Цитата:
elektron:
Просто выписался из больницы, была квартира и нет квартиры - бомж.



Я знаю подобный случай. Один мой знакомый, проживающий длительное время у подруги, однажды, чисто случайно, обнаружил, что его собственная пустовавшая квартира во время легализации каким-то образом была "легализована" одним гражданином. Гражданин, видимо, решил, что квартира брошена и ухитрился... :-)
Вот как ему удалось?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 15:52
#13672
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С днём рождения, Вик!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20419
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 16:09
#13673
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Цитата:
таноми52:
С днём рождения, Вик!

Это у Барбары и Тенге, сегодня ДР... :lol: :oops:
Спасибо, Таноми,передам ей... :lol: :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 17:11
#13674
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drakon

Цитата:"Я сегодня - праздную.День Рождения..."

Вот те раз!
Я поняла, как твой!Виновата!
Барбаре поздравления.Пусть она так живёт! :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20419
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 17:24
#13675
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Цитата:
таноми52:
Я поняла, как твой!Виновата!

Видно,что "Мою деревеньку", ек читаешь.
У меня с Александром Сергеевичем,
в один день. Правда, он, немного,
старше меня... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 19:08
#13676
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Цитата-/Расскажите, как здорово вам живется в России - и знатный ср..ч гарантирован)/


От кого срач?)живёт и живёт хорошо,все рады за него,если при этом не поливаешь грязью место откуда уехал, то значит никаких комплексов у человека нет) а то уедут обиженки и начинают понос лить (ни кого конкретно не имею ввиду)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 19:09
#13677
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Цитата:
Victor Yang:
Да и получают же их не в поликлиниках, а в аптеках.



Кстати, ещё один плюс - сейчас в 3-й поликлинике есть аптека, которая выдаёт бесплатные лекарства по выписанным местными врачами рецептам.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13355
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 19:19
#13678
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Цитата:
таноми52:
сейчас в 3-й поликлинике есть аптека, которая выдаёт бесплатные лекарства по выписанным местными врачами рецептам.

Ну это может скоро и закончиться. Тендер выиграет другая аптека - и всё, нужно в другую аптеку идти. Мы так ребёнку смесь получали - сначала в одной аптеке, потом - в другой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1170
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.11.20 - 19:58
#13679
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Информация от инсайдеров-таксистов: вроде с завтрашнего дня - ужесточение противоковидных мероприятий - карантин и не просто, а строгий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8539
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.11.20 - 02:05
#13680
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ООН обеспокоена тем, что к концу 2020 года около 130 миллионов человек будут на грани истощения от голода, в основном в Африке , во многом из-за мер, принимаемых в борьбе против коронавируса. Прогнозы на 2021 год тоже не особо утешительные, скорее всего эти 130 миллионов не протянут целый год без еды. Поэтому уже можно сказать наверняка - от голода умрет намного больше, чем от коронавируса. Но раз это в Африке - то очевидно, это мало кого беспокоит, ведь каждая страна заботится в основном о своих гражданах.
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