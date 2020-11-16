Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких областях, в том числе в Костанайской - Токаев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40339
Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких областях, в том числе в Костанайской - Токаев
Отправлено: 16.11.20 - 21:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное - очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны", - заявил президент.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1952
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 16.11.20 - 21:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное - очень опасное явление


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9829
Re: Новые случаи заболевания коронавирусом скрывали в нескольких...
Отправлено: 17.11.20 - 01:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Друг это че редакция картинку немного подрезала? Вот блин, редактируют свободного художника. Они в последнее время стали сильно гайки закручивать)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS