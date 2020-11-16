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Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40339
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 13:39
Согласно полученной информации, областное Управление по развитию языков плотно «наседает» на местный отдел культуры и развития языков в плане переименования улиц, а в будущем и самого города Рудного.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1170
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:37
Не думаю что это решиться в скором времени: в Рудном подавляющее население - это русскоязычные. Там до сих пор сохранилась ул. им. Ленина. Навряд ли власть пойдёт на то что бы ради никчёмного переименования будоражит социально-политический климат ОСНОВНОГО донора области.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 480
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:46
с мягкими знаками совсем беда
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:53
Цитата:
Ну уже почти год прошел, еще чуть-чуть - и начнется.
Также он заверил, что в ближайшие 1,5-2 года менять имена улицам в Рудном не планируют.
Ну уже почти год прошел, еще чуть-чуть - и начнется.
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:59
Цитата:
Власть уже пообещала увеличить пособие вдвое переселенцам с юга, чтобы русскоязычные население "перестали подавлять"
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2020 - 20:00]
ACROS:
подавляющее население - это русскоязычные
подавляющее население - это русскоязычные
Власть уже пообещала увеличить пособие вдвое переселенцам с юга, чтобы русскоязычные население "перестали подавлять"
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2020 - 20:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1170
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 20:42
Цитата:
Это для сельского населения. В Рудный заселяются в основном - кандастар.
maxsaf:
Это для сельского населения. В Рудный заселяются в основном - кандастар.
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:08
Цитата:
Им же тоже пособия какие-то платят?
ACROS:
Им же тоже пособия какие-то платят?
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:18
Цитата-/Не думаю что это решиться в скором времени: в Рудном подавляющее население - это русскоязычные/
Значит скоро там их станет меньше
Часть уедет
Часть умрет
Молодые рожают меньше
Биология как говорит г-а Ведлер
[Исправлено: abaika95, 16.11.2020 - 21:19]
Значит скоро там их станет меньше
Часть уедет
Часть умрет
Молодые рожают меньше
Биология как говорит г-а Ведлер
[Исправлено: abaika95, 16.11.2020 - 21:19]
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:21
Цитата:
Звучит не очень дружелюбно. Даже пугающе
abaika95:
Значит скоро там их станет меньше Часть уедет Часть умрет
Значит скоро там их станет меньше Часть уедет Часть умрет
Звучит не очень дружелюбно. Даже пугающе
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 14
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:59
Утром проснемся, а таблички уже другие, кстати их уже нет. Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой. К Настрадамусу не ходи, так и будет. Схема отработана. В Затоболовке голосование провалилось с треском, проснулись люди утром в праздник, а им подарок, они уже городские, а не сельские.
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:05
Цитата:
Хотел то же самое сказать. В Рудном скорее всего никого спрашивать не станут, поскольку настоящую причину переименования озвучил Абайка.
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2020 - 22:05]
tolikkustanay74:
Утром проснемся, а таблички уже другие, кстати их уже нет. Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой. К Настрадамусу не ходи, так и будет. Схема отработана.
Утром проснемся, а таблички уже другие, кстати их уже нет. Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой. К Настрадамусу не ходи, так и будет. Схема отработана.
Хотел то же самое сказать. В Рудном скорее всего никого спрашивать не станут, поскольку настоящую причину переименования озвучил Абайка.
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2020 - 22:05]
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:08
Цитата:
Сарыбайцы, выбирайте подарок, поскольку переименование - лишь вопрос времени
tolikkustanay74:
им подарок, они уже городские, а не сельские.
им подарок, они уже городские, а не сельские.
Сарыбайцы, выбирайте подарок, поскольку переименование - лишь вопрос времени
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5905
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:14
Можно просто пронумеровать, Степь1, Степь2 ну и тд.
А то же не гоже это жить в городах не правильно названных, да ещё не приведись, им по триста и более лет станет с одним названием. Перемены неизбежны. Всё должно быть свежим и со сроком годности.
А то же не гоже это жить в городах не правильно названных, да ещё не приведись, им по триста и более лет станет с одним названием. Перемены неизбежны. Всё должно быть свежим и со сроком годности.
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:24
Цитата-/Звучит не очень дружелюбно. Даже пугающе/
Не,нормально, подставьте вместо русскоязычных-казахоязычные и вам сразу станет веселее)
Цитата-/В Рудном скорее всего никого спрашивать не станут, поскольку настоящую причину переименования озвучил Абайка/
Да,так и будет только активисты из Канады переживают? Вам какие обиды от этого?)
Цитата-/Сарыбайцы, выбирайте подарок, поскольку переименование - лишь вопрос времени/
Канада переживает о переименованиях)
Не,нормально, подставьте вместо русскоязычных-казахоязычные и вам сразу станет веселее)
Цитата-/В Рудном скорее всего никого спрашивать не станут, поскольку настоящую причину переименования озвучил Абайка/
Да,так и будет только активисты из Канады переживают? Вам какие обиды от этого?)
Цитата-/Сарыбайцы, выбирайте подарок, поскольку переименование - лишь вопрос времени/
Канада переживает о переименованиях)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13355
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:27
Цитата:
Грустно, когда радетели русского языка оного не знают
С Затоболовкой не было исподтишка - номинально всё было по закону - общественные слушания, голосование.
tolikkustanay74:
Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой.
Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой.
Грустно, когда радетели русского языка оного не знают
С Затоболовкой не было исподтишка - номинально всё было по закону - общественные слушания, голосование.
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:47
Цитата:
Не только, просто вам побоку переживания местных активистов. Они кстати даже тут есть, в этой теме, вы просто не заметили))
abaika95:
только активисты из Канады переживают
только активисты из Канады переживают
Не только, просто вам побоку переживания местных активистов. Они кстати даже тут есть, в этой теме, вы просто не заметили))
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