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≡ Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40339
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
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Областной оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией принял решение об усилении ряда карантинных мер сроком на одну неделю. Окончательное решение будет оформлено постановлением главного государственного санитарного врача региона.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
67
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
#1
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Как они задолбали своими ограничениями!! Нет толку от ваших ограничениях только одна нервотрёпка. Сразу проволоку колючую протяните вокруг области и кто будет лезть сразу стрелять
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