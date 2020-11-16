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≡ Рудный могут переименовать в Сарыбай?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40339
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 13:39
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Согласно полученной информации, областное Управление по развитию языков плотно «наседает» на местный отдел культуры и развития языков в плане переименования улиц, а в будущем и самого города Рудного.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1170
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:37
#15
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Не думаю что это решиться в скором времени: в Рудном подавляющее население - это русскоязычные. Там до сих пор сохранилась ул. им. Ленина. Навряд ли власть пойдёт на то что бы ради никчёмного переименования будоражит социально-политический климат ОСНОВНОГО донора области.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
480
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:46
#16
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с мягкими знаками совсем беда
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:53
#17
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Цитата:
Также он заверил, что в ближайшие 1,5-2 года менять имена улицам в Рудном не планируют.

Ну уже почти год прошел, еще чуть-чуть - и начнется.

:-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:59
#18
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Цитата:
ACROS:
подавляющее население - это русскоязычные

Власть уже пообещала увеличить пособие вдвое переселенцам с юга, чтобы русскоязычные население "перестали подавлять" :-)

[Исправлено: maxsaf, 16.11.2020 - 20:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1170
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 20:42
#19
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Цитата:
maxsaf:


Это для сельского населения. В Рудный заселяются в основном - кандастар.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:08
#20
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Цитата:
ACROS:

Им же тоже пособия какие-то платят?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5766
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:18
#21
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Цитата-/Не думаю что это решиться в скором времени: в Рудном подавляющее население - это русскоязычные/




Значит скоро там их станет меньше

Часть уедет
Часть умрет
Молодые рожают меньше


Биология как говорит г-а Ведлер

[Исправлено: abaika95, 16.11.2020 - 21:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:21
#22
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Цитата:
abaika95:
Значит скоро там их станет меньше Часть уедет Часть умрет

Звучит не очень дружелюбно. Даже пугающе :lol:
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
14
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 21:59
#23
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Утром проснемся, а таблички уже другие, кстати их уже нет. Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой. К Настрадамусу не ходи, так и будет. Схема отработана. В Затоболовке голосование провалилось с треском, проснулись люди утром в праздник, а им подарок, они уже городские, а не сельские.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:05
#24
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Цитата:
tolikkustanay74:
Утром проснемся, а таблички уже другие, кстати их уже нет. Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой. К Настрадамусу не ходи, так и будет. Схема отработана.

Хотел то же самое сказать. В Рудном скорее всего никого спрашивать не станут, поскольку настоящую причину переименования озвучил Абайка.

[Исправлено: maxsaf, 16.11.2020 - 22:05]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:08
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
tolikkustanay74:
им подарок, они уже городские, а не сельские.

Сарыбайцы, выбирайте подарок, поскольку переименование - лишь вопрос времени :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5905
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:14
#26
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Можно просто пронумеровать, Степь1, Степь2 ну и тд.
А то же не гоже это жить в городах не правильно названных, да ещё не приведись, им по триста и более лет станет с одним названием. Перемены неизбежны. Всё должно быть свежим и со сроком годности. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5766
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:24
#27
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Цитата-/Звучит не очень дружелюбно. Даже пугающе/



Не,нормально, подставьте вместо русскоязычных-казахоязычные и вам сразу станет веселее)



Цитата-/В Рудном скорее всего никого спрашивать не станут, поскольку настоящую причину переименования озвучил Абайка/



Да,так и будет только активисты из Канады переживают? Вам какие обиды от этого?)



Цитата-/Сарыбайцы, выбирайте подарок, поскольку переименование - лишь вопрос времени/



Канада переживает о переименованиях)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13355
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:27
#28
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Цитата:
tolikkustanay74:
Все сделают изподтяжка, как это было с Затоболовкой.

Грустно, когда радетели русского языка оного не знают ;-)
С Затоболовкой не было исподтишка - номинально всё было по закону - общественные слушания, голосование.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8536
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 22:47
#29
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Цитата:
abaika95:
только активисты из Канады переживают

Не только, просто вам побоку переживания местных активистов. Они кстати даже тут есть, в этой теме, вы просто не заметили))
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