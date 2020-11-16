Отправлено: - 18:29

самый умный:



Цитата:Мне тоже не особо нравиться когда официальные органы пишут пресс релизы без имени и фамилии: если пресловутая презумпция до суда, то вообще не давайте инфо, а потом после суда : с подробностями и с указанием ФИО - пусть народ знает: что такой то человек нехороший, редиска.