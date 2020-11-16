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≡  Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40337
Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской области
Отправлено: 16.11.20 - 16:07
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Глава крестьянского хозяйства незаконно лишал свободы и заставлял работать на пастбище 21-летнего жителя области. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сотрудника пресс-службы МВД Камиля Галиева
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4238
Re: Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской...
Отправлено: 16.11.20 - 16:07
#1
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Где родители, родственники, друзья этого бесхребетного работника. Пусть расскажет, может угрожали или пытали его, возможно сам добровольно решил подзаработать
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20419
Re: Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской...
Отправлено: 16.11.20 - 16:36
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
озможно сам добровольно решил подзаработать

Да, а тут - раздули историю... :lol:
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
423
Re: Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской...
Отправлено: 16.11.20 - 16:38
#3
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Новый способ борьбы с неугодными главами крестьянских хозяйств?
А вообще, ни имен, ни конкретики. На вброс похоже
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1167
Re: Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской...
Отправлено: 16.11.20 - 18:29
#4
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Цитата:
самый умный:


Мне тоже не особо нравиться когда официальные органы пишут пресс релизы без имени и фамилии: если пресловутая презумпция до суда, то вообще не давайте инфо, а потом после суда : с подробностями и с указанием ФИО - пусть народ знает: что такой то человек нехороший, редиска.
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