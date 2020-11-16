Согласно полученной информации, областное Управление по развитию языков плотно «наседает» на местный отдел культуры и развития языков в плане переименования улиц, а в будущем и самого города Рудного. Читать новость
Цитата-/Об этом порталу iagorod.kz стало известно из проверенных источников/
Напомнило историю как журналист немецкого издания Шпигель на протяжении 7 лет выдумывал свои истории в статьях и подписывал их что они получены "от проверенных источников" а источников этих небыло в природе))) так что когда поднимают такие вопросы никаких "источников" быть не должно,нужны конкретные имена и фамилии
Ещё года два назад, своими ушами слышал, в случае переименования города, пенсионеры первостроители выйдут на площадь с протестами. Возможно порешали в кабинетах, что ряды пенсионеров редеют, возможно и активистов уже нет,
Зудит не у ономастов а у активистов нацпатов,которые давно уже высказывали идею о переименовании Рудного в Сарыбай что если честно одинаково ниочемные названия.Вот поэтому и интересно откуда ноги растут у этого "проверенного источника" Одни активисты бегают с временем для перевода,везде зудят, другие с переименованиями третьи с кронированием деревьев, другие с антикровнированием.Куда не плюнь одни активисты вокруг
Цитата-/ну як же... к юбилей нэзалэжности надо по-максимуму оргазм ономастический получить/
У тебя какие-то проблемы с братьями Украинцами?)
Цитата-/главное продолжать деколонизацию и десоветизацию./
Не путай,Рудный не несёт в себе каких либо советизмов или колониальных названий.Просто нацпатам хочется переимеоновать Рудный по видимому только потому что, там Божко жил. Но опять же проверенные источники.....кто они?)
"Я Рудный переменную только за то, что там жил Божко"
Уничтожение памяти. Как при Петре , жизнь начинается после августовского путча. До него ничего не было. Ни государства, ни гимна и флага. Спорьте честно во имя идей святых, Но в истории бережно разберитесь И трагической доле отцов своих И суровой судьбе матерей своих С превеликим почтением поклонитесь! Э Асадов
Не знаю чем Рудный не угодил,хорошее название,город где добывают руду,коротко и ясно.Переименуют конечно рано или поздно,хотя если выбирать из двух зол,то Сарыбай по сравнению с Затобольским Тобылом хоть звучит как то.
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