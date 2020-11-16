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≡ Рудный могут переименовать в Сарыбай?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40337
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 13:39
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Согласно полученной информации, областное Управление по развитию языков плотно «наседает» на местный отдел культуры и развития языков в плане переименования улиц, а в будущем и самого города Рудного.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5764
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 13:39
#1
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Цитата-/Об этом порталу iagorod.kz стало известно из проверенных источников/



Напомнило историю как журналист немецкого издания Шпигель на протяжении 7 лет выдумывал свои истории в статьях и подписывал их что они получены "от проверенных источников" а источников этих небыло в природе))) так что когда поднимают такие вопросы никаких "источников" быть не должно,нужны конкретные имена и фамилии
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
66
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 13:48
#2
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Им что заняться больше нечем? И мнения жителей спрашивать никто не будет,как решили главные долбоящеры так и будет, к сожалению
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1951
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 13:53
#3
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4238
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 16:04
#4
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Ещё года два назад, своими ушами слышал, в случае переименования города, пенсионеры первостроители выйдут на площадь с протестами. Возможно порешали в кабинетах, что ряды пенсионеров редеют, возможно и активистов уже нет,
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
14
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 16:39
#5
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юхууу! хорошие новости подъехали!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1859
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 16:56
#6
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опять у ономастов зудит в одном месте и они жаждут ономастировать! готовьтесь рудничане, теперь ономастировать будут на вас!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7041
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 17:06
#7
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Цитата:
юля елиссева:
и они жаждут ономастировать!

ну як же... к юбилей нэзалэжности надо по-максимуму оргазм ономастический получить. И по х... что историю ни кто не знает, главное продолжать деколонизацию и десоветизацию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5764
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 17:14
#8
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Цитата-/опять у ономастов зудит в одном месте


Зудит не у ономастов а у активистов нацпатов,которые давно уже высказывали идею о переименовании Рудного в Сарыбай что если честно одинаково ниочемные названия.Вот поэтому и интересно откуда ноги растут у этого "проверенного источника" Одни активисты бегают с временем для перевода,везде зудят, другие с переименованиями третьи с кронированием деревьев, другие с антикровнированием.Куда не плюнь одни активисты вокруг
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5764
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 17:19
#9
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Цитата-/ну як же... к юбилей нэзалэжности надо по-максимуму оргазм ономастический получить/



У тебя какие-то проблемы с братьями Украинцами?)



Цитата-/главное продолжать деколонизацию и десоветизацию./


Не путай,Рудный не несёт в себе каких либо советизмов или колониальных названий.Просто нацпатам хочется переимеоновать Рудный по видимому только потому что, там Божко жил. Но опять же проверенные источники.....кто они?)

"Я Рудный переменную только за то, что там жил Божко"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5764
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 17:40
#10
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https://iagorod.kz/news/2972/



Сдается мне,это был обыкновенный хайп рудненских журнализдов)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
386
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 17:41
#11
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Цитата:
yudjin:
главное продолжать

Уничтожение памяти. Как при Петре , жизнь начинается после августовского путча. До него ничего не было. Ни государства, ни гимна и флага.
Спорьте честно во имя идей святых,
Но в истории бережно разберитесь
И трагической доле отцов своих
И суровой судьбе матерей своих
С превеликим почтением поклонитесь!
Э Асадов

[Исправлено: Я, 16.11.2020 - 17:46]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
610
Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 17:43
#12
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Цитата:
Ainagulsu:
юхууу! хорошие новости подъехали!


закусывать надо..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7583
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:02
#13
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Не знаю чем Рудный не угодил,хорошее название,город где добывают руду,коротко и ясно.Переименуют конечно рано или поздно,хотя если выбирать из двух зол,то Сарыбай по сравнению с Затобольским Тобылом хоть звучит как то.

[Исправлено: Добринцофф, 16.11.2020 - 19:03]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
479
Рудный могут переименовать в Сарыбай?
Отправлено: 16.11.20 - 19:13
#14
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Цитата:
областное Управление по развитию языков Источник:

Областное управление по развитию языков, ждём ответа, подтверждайте или опровергайте эту информацию.

[Исправлено: electro, 16.11.2020 - 19:14]
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