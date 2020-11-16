Re: Рудный могут переименовать в Сарыбай?

Отправлено: - 17:19

Цитата-/ну як же... к юбилей нэзалэжности надо по-максимуму оргазм ономастический получить/







У тебя какие-то проблемы с братьями Украинцами?)







Цитата-/главное продолжать деколонизацию и десоветизацию./





Не путай,Рудный не несёт в себе каких либо советизмов или колониальных названий.Просто нацпатам хочется переимеоновать Рудный по видимому только потому что, там Божко жил. Но опять же проверенные источники.....кто они?)



"Я Рудный переменную только за то, что там жил Божко"