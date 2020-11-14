Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • З-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40337
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 11:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в первый раз попробовала, как цивилизованный человек, расплатиться транспортной картой в автобусе. Приготовила карту, отдала водителю, он приложил к устройству и ... вуаля, звонкий сигнал оповестил всех, что платеж прошёл. Что дальше?
Читать новость

Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1283
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 23:28
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Если следствием этой статьи будет лёгкий просмотр баланса


Есть карта банка, есть приложение, разработанное банком - зашёл, посмотрел сумму списания. Да и заходить в приложение не надо, пуш-ап уведомление тут же появляется. Куда уж легче? В чём проблема?

[Исправлено: Сыкымы, 14.11.2020 - 23:31]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13354
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 23:51
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть карта банка, есть приложение, разработанное банком - зашёл, посмотрел сумму списания. Да и заходить в приложение не надо, пуш-ап уведомление тут же появляется. Куда уж легче? В чём проблема?


Источник:

Речь про транспортную карту, а не банковскую.
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
93
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 15.11.20 - 00:39
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контролёры больная мысль для перевозчика.а людям которые каждый день пользуются общественным транспортом приходится толпится у одной двери с мелочью в руках.я сам редко езжу на автобусе благо работа рядом.но иногда приходится ездить на 102 и наблюдать эту картину на остановках.мое мнение личное.кондукторы нужны.зашел человек сел на свободное место расплатился доехал и вышел.а вход.выход через какую-то дверь особую абсурд.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
42
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 15.11.20 - 00:50
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Есть карта банка, есть приложение, разработанное банком

Имеется ввиду просмотр баланса на транспортной карте, которую активно продвигают народу. Про банковскую карту речь не идёт.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
42
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 15.11.20 - 00:56
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А почему контролеры - больная мысль?

Серьёзно? А в час пик, кто-то постоянно будет пропихиваться туда и обратно, что проверить всех, нервы, ругань, кто-то что-то потерял, не найдёт и т.д.
Или как в незабвенном фильме "Служебный роман" - А вы платили?? Платил!! Платили??? Платил!!! - (особенно если квитанция не выдаётся при оплате любой картой))).
А сколько денег с бюджета будет потрачено на них.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13354
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 15.11.20 - 01:35
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
А в час пик, кто-то постоянно будет пропихиваться туда и обратно, что проверить всех, нервы, ругань, кто-то что-то потерял, не найдёт и т.д.

Ну в тот же час пик люди на морозе, спешат зайти в автобус, ругаются на впередистоящего, кто-то пытается выйти через переднюю дверь, потому что до задней пробиться нереально. Тут быть не может идеального решения. Контролер во-первых, разгрузит водителя, во-вторых - удобство пассажирам войти и выйти через любую дверь.
А в час пик... Я в Астане как-то попал. В лучших традициях советского союза - возмущения пассажиров, контролер во всю глотку орет "ВАЛИДИРУЕМСЯ!!!". На возмущения она говорила - Чего возмущаетесь? Не нравится ездить в давке за 90 - езжайте на такси за 900.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1032
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 16.11.20 - 16:34
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
нам вешают лапшу на уши.что расходы так велики.что кондуктора сажать в каждый автобус не выгодно.почему то взять хотя бы соседа Россию.там и кондуктор и валидатор в каждом автобусе или трамвае.и люди по человечески заходят и выходят в любую дверь.


А зачем Россию? В наших Астане и Алма-Ате есть кондукторы и вроде проезд также стоит 80 или 90 тенге. И почему-то в убыток не уходят при этом, хотя и маршруты у них длиннее...

Цитата:
ladas:
отменят явно больную мысль о контролёрах (зачем они если, все всё равно, проходят через водителя)


Чем это она больная? На водителе и без того большая ответственность, а ему приходится ещё финансовый вопрос решать и какие-то конфликты улаживать. Для всего этого контролёров и ставят в нормальных городах. И пассажирам плюс: зашёл в любую дверь, вышел - в какую удобно.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1032
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 16.11.20 - 17:03
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas: А в час пик, кто-то постоянно будет пропихиваться туда и обратно, что проверить всех, нервы, ругань, кто-то что-то потерял, не найдёт и т.д.


Да. А ещё он подскажет неместным доедет этот автобус или нет до такой-то больницы и пр. Поможет зайти женщинам с коляской. Протащит тебя в автобус.

Цитата:
ladas:
А сколько денег с бюджета будет потрачено на них.


С какого бюджета? ))) Автобусные парки их содержат. Если Вы про субсидии, то не переживайте за бюджет. Бюджет вон асфальтом в снег закапывают и ещё тысячей других способов разворовывают. Так что если будет хоть что-то полезное и для населения из бюджета, то почему бы и нет.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS