Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 11:20
Сегодня в первый раз попробовала, как цивилизованный человек, расплатиться транспортной картой в автобусе. Приготовила карту, отдала водителю, он приложил к устройству и ... вуаля, звонкий сигнал оповестил всех, что платеж прошёл. Что дальше? Читать новость
Контролёры больная мысль для перевозчика.а людям которые каждый день пользуются общественным транспортом приходится толпится у одной двери с мелочью в руках.я сам редко езжу на автобусе благо работа рядом.но иногда приходится ездить на 102 и наблюдать эту картину на остановках.мое мнение личное.кондукторы нужны.зашел человек сел на свободное место расплатился доехал и вышел.а вход.выход через какую-то дверь особую абсурд.
Серьёзно? А в час пик, кто-то постоянно будет пропихиваться туда и обратно, что проверить всех, нервы, ругань, кто-то что-то потерял, не найдёт и т.д. Или как в незабвенном фильме "Служебный роман" - А вы платили?? Платил!! Платили??? Платил!!! - (особенно если квитанция не выдаётся при оплате любой картой))). А сколько денег с бюджета будет потрачено на них.
ladas: А в час пик, кто-то постоянно будет пропихиваться туда и обратно, что проверить всех, нервы, ругань, кто-то что-то потерял, не найдёт и т.д.
Ну в тот же час пик люди на морозе, спешат зайти в автобус, ругаются на впередистоящего, кто-то пытается выйти через переднюю дверь, потому что до задней пробиться нереально. Тут быть не может идеального решения. Контролер во-первых, разгрузит водителя, во-вторых - удобство пассажирам войти и выйти через любую дверь. А в час пик... Я в Астане как-то попал. В лучших традициях советского союза - возмущения пассажиров, контролер во всю глотку орет "ВАЛИДИРУЕМСЯ!!!". На возмущения она говорила - Чего возмущаетесь? Не нравится ездить в давке за 90 - езжайте на такси за 900.
андрей 117: нам вешают лапшу на уши.что расходы так велики.что кондуктора сажать в каждый автобус не выгодно.почему то взять хотя бы соседа Россию.там и кондуктор и валидатор в каждом автобусе или трамвае.и люди по человечески заходят и выходят в любую дверь.
А зачем Россию? В наших Астане и Алма-Ате есть кондукторы и вроде проезд также стоит 80 или 90 тенге. И почему-то в убыток не уходят при этом, хотя и маршруты у них длиннее...
Цитата:
ladas: отменят явно больную мысль о контролёрах (зачем они если, все всё равно, проходят через водителя)
Чем это она больная? На водителе и без того большая ответственность, а ему приходится ещё финансовый вопрос решать и какие-то конфликты улаживать. Для всего этого контролёров и ставят в нормальных городах. И пассажирам плюс: зашёл в любую дверь, вышел - в какую удобно.
ladas: А в час пик, кто-то постоянно будет пропихиваться туда и обратно, что проверить всех, нервы, ругань, кто-то что-то потерял, не найдёт и т.д.
Да. А ещё он подскажет неместным доедет этот автобус или нет до такой-то больницы и пр. Поможет зайти женщинам с коляской. Протащит тебя в автобус.
Цитата:
ladas: А сколько денег с бюджета будет потрачено на них.
С какого бюджета? ))) Автобусные парки их содержат. Если Вы про субсидии, то не переживайте за бюджет. Бюджет вон асфальтом в снег закапывают и ещё тысячей других способов разворовывают. Так что если будет хоть что-то полезное и для населения из бюджета, то почему бы и нет.
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