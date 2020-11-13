Отправлено: - 15:42

МИНИ-НАСОС В КВАРТИРЕИногда возникает необходимость из труднодоступного места выкачать небольшое количество жидкости. Допустим, воду из фары автомобиля или остатки из стиральной машинки, масло и т.п. Обычно это делается насосом или помпой, но это если жидкости много. В нашей ситуации маленьких насосов в квартире найти можно очень много. Взять хотя-бы дозатор от флакона с бытовой химией.Снимите сам дозатор, промойте его от остатков химии. Уберите всасывающую нижнюю трубочку, она короткая и жесткая, нам не подходит. Найдите взамен ее другую трубочку, пластиковую (ПВХ 4х6) или резиновую, подходящего диаметра, разрежьте ее на два неравных куска. Носик дозатора обточите до диаметра трубки.Оденьте на носик дозатора короткий конец трубки, а длинный оденьте снизу на дозатор.Ну а дальше просто - нижнюю трубочку вставьте в жидкость, верхнюю - в пластиковую бутылку (от того же дозатора) и качайте. Производительность, конечно, не как у фонтана, но, в принципе, неплохо.Теперь у вас всегда будет дома мини-насос для таких мелких случаев.Кстати, в качестве насоса можно использовать и бытовые распылители всяких моющих средств.Хотя качать там придется много, все-таки объем там небольшой. Удачи!