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≡ "Фотографируют тех, кто без масок": очередной фейк появился в Казнете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40336
"Фотографируют тех, кто без масок": очередной фейк появился в Казнете
Отправлено: 16.11.20 - 11:32
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Фейковую информацию о штрафах за неношение масок распространяют в Казнете. Информацию о новой схеме наложения штрафов опровергли в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1951
Re: "Фотографируют тех, кто без масок": очередной фейк...
Отправлено: 16.11.20 - 11:32
#1
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