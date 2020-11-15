Прогноз на 5 дней
небольшой снег-16°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40333
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 14:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео инцидента вторые сутки распространяют в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине, стоящей на парковке, достал нож и ударил ее, затем толкнул на землю и ударил ножом еще несколько раз.
Читать новость

azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1438
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 14:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да там еще грабеж, сумку умыкнул подонок
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20417
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 14:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:
да там еще грабеж,

Это не - гррабёж, это - разбойное нападение... 8-)
Профайл
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
102
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 17:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....С покушением на жизнь.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20417
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 19:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блиннн, на улицу, выйти - нельзя.
Не - убьют, так - ограбят... :lol: :oops:
И беженцев, вроде - нету... :-o
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
92
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 23:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солдатики группой ходят.но видать не там где надо.в р оне юбилейного,центр.4 группы встретил за пять минут.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1948
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 16.11.20 - 00:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
Солдатики группой ходят.но видать не там где надо.


Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1858
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 16.11.20 - 08:37
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот вам и последствия того, что куча людей осталось без работы от бестолковых запретов.
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
609
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 16.11.20 - 09:56
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
вот вам и последствия того, что куча людей осталось без работы от бестолковых запретов.

не вижу логики и взаимосвязи.

-если с работы уволят резать женщин средь бела дня пойдете, или все таки поиском вакансий стоит заняться?

а бестолковые запреты как повлияли?
Профайл
I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
15
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 16.11.20 - 10:04
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне кажется почему-то, они между собой все-таки знакомы. И это произошло как межличностный конфликт.
А так в голове не укладывается.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS