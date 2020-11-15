Отправлено: - 09:56

юля елиссева:

вот вам и последствия того, что куча людей осталось без работы от бестолковых запретов.

Цитата:не вижу логики и взаимосвязи.-если с работы уволят резать женщин средь бела дня пойдете, или все таки поиском вакансий стоит заняться?а бестолковые запреты как повлияли?