Отправлено: - 18:12

maxsaf:

Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности

Цитата:А если бы остановили за реальное нарушение - рискнул бы предложить "разрулить на месте"? Какое желание пересилило бы - признать нарушение, оплатить штраф и получить штрафные баллы в свой "послужной" список или предложить копам взятку, чтобы замять неприятный инцидент без последствий?