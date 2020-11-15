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≡ Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40333
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 14:21
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Видео инцидента вторые сутки распространяют в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине, стоящей на парковке, достал нож и ударил ее, затем толкнул на землю и ударил ножом еще несколько раз.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1438
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 14:21
#1
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да там еще грабеж, сумку умыкнул подонок
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20417
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 14:40
#2
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Цитата:
azlk:
да там еще грабеж,

Это не - гррабёж, это - разбойное нападение... 8-)
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
102
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 17:08
#3
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....С покушением на жизнь.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20417
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 19:39
#4
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Блиннн, на улицу, выйти - нельзя.
Не - убьют, так - ограбят... :lol: :oops:
И беженцев, вроде - нету... :-o
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
92
Re: Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 15.11.20 - 23:34
#5
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Солдатики группой ходят.но видать не там где надо.в р оне юбилейного,центр.4 группы встретил за пять минут.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1947
Мужчина с ножом напал на женщину в Костанае
Отправлено: 16.11.20 - 00:04
#6
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Цитата:
андрей 117:
Солдатики группой ходят.но видать не там где надо.


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