Отправлено: - 14:21

Видео инцидента вторые сутки распространяют в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине, стоящей на парковке, достал нож и ударил ее, затем толкнул на землю и ударил ножом еще несколько раз.