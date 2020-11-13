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≡ Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40333
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
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Проехал в Костанае по улице Павлова а сторону Каирбекова через перекресток по Абая (видно на фото), там установлен знак "Уступи дорогу" и в кругу на синем фоне белая горизонтальная стрелка, указывающая направо. Такого знака в ПДД не существует.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1283
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 14.11.20 - 01:06
#15
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Цитата:
maxsaf:
Я:-"Давайте я заплачу "штраф" на месте и дальше поеду"


Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8527
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 14.11.20 - 01:56
#16
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Цитата:
Сыкымы:
Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?

Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности, по сравнению с Кустанаем их тут как-будто вообще нет. Раз в месяц может встречаются, просто едут куда-то по делам. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8527
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 14.11.20 - 02:02
#17
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Где-то была инфа, что в Канаде полицейских на душу населения примерно в 3 раза меньше, чем в Казахстане, а по ощущениям - как будто именно дорожных инспекторов убрали, а охраняющих правопорядок полицейских - оставили))
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1283
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 14.11.20 - 18:12
#18
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Цитата:
maxsaf:
Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности


А если бы остановили за реальное нарушение - рискнул бы предложить "разрулить на месте"? Какое желание пересилило бы - признать нарушение, оплатить штраф и получить штрафные баллы в свой "послужной" список или предложить копам взятку, чтобы замять неприятный инцидент без последствий?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8527
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 15.11.20 - 23:20
#19
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Цитата:
Сыкымы:

Я бы не стал пытаться дать взятку. Я не нарушаю в принципе там где очевидно. Но если бы нарушил, например, там где знак не очень видно, или что-то не понятное - я бы точно попытался обьяснить - тут могут ограничиться предупреждением, если нарушитель не злостный. Если не видно знак - они постараются исправить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8527
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 15.11.20 - 23:23
#20
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Еще был случай - знакомый вез жену в аэропорт, попал на камеру на красный. Ему пришел штраф и вызов в суд. Он попытался обьяснить спешку - штраф уменьшили в три раза :-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7582
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 16.11.20 - 00:18
#21
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Цитата:
maxsaf:
Еще был случай - знакомый вез жену в аэропорт, попал на камеру на красный. Ему пришел штраф и вызов в суд. Он попытался обьяснить спешку - штраф уменьшили в три раза

Наивные канадцы,если бы у нас так штрафы снижали,то все бы ездили в аэропорт,на вокзал и срочно в роддом с беременной супругой.
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