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Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
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