Отправлено: - 12:47

таноми52:

Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?

таноми52:

Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится!

[Исправлено: Victor Yang, 15.11.2020 - 12:52]

Цитата:Это вряд ли. Выделяются деньги на всех. Да и получают же их не в поликлиниках, а в аптеках.Цитата:Это да! Я помню как в 25 лет (2006 год) удостоверение получал на Гоголя - это ужас был. Темный узкий коридор, запись очереди на листочке, очередь в полдня! Потом удостоверение в ЦОНе получал (захотел с чипом себе) - 15 минут заняло!Регистрировался временно, когда не получилось через 10 дней после выписки уехать - 5 минут на egov. В России с позиции гражданина не знаю, но вот как иностранец в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография! И да - это стоит денег и лишь мой статус переселенца позволил мне сделать это бесплатно. Кстати, здесь данные о квартире по обременениям - тоже платно. Хорошо хоть что такие действия нечасто делаются.Ещё могу добавить - удостоверения личности - это очень удобно! А я помню как никто не понимал когда их вводили - ни прописки, ни семейного положения.