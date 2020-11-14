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≡ Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40333
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Отправлено: 14.11.20 - 12:28
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Всего к голосованию было допущено 448 предложений от жителей районов Алматы. Один из авторов предложил установить мемориал врачам, борющимся с пандемией COVID-19, в форме медицинской маски
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8524
Re: Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили...
Отправлено: 14.11.20 - 12:28
#1
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Глядя на такой памятник я всегда буду вспоминать конфискованные коробки с масками на Кайраке, ну и модный купальник :oops: :-)
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
18
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Отправлено: 14.11.20 - 13:46
#2
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неужели это именно сейчас актуально? Более важных дел уже нет все проблемы решены да? По моему это очередной идиотизм
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
65
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Отправлено: 14.11.20 - 14:08
#3
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Когда коту делать нечего он кое-что лижет,вот они придумали бред полный
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1166
Re: Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили...
Отправлено: 14.11.20 - 15:28
#4
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Инфантилизм так и прёт от молодых: пресловутая соломенная БЕЛКА, теперь МАСКА.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
696
Re: Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили...
Отправлено: 14.11.20 - 22:29
#5
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А что так дёшево?
Вы издеваетесь?
Откат 40%.
Автору памятника, детям надо по джипу купить. А их сколько у него!?
Тут точно, не 18, а все 180 лимонов светит.
8-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1028
Re: Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили...
Отправлено: 15.11.20 - 17:29
#6
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Ну хоть не батыру памятник )) Можно купить масок на эти 18 млн и в переполненных автобусах раздать. Экономический эффект даже будет: меньше человек заболеет, меньше денег бюджетных на лечение уйдёт.

Или станок купить для производства масок.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5760
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Отправлено: 15.11.20 - 18:57
#7
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Цитата-/Ну хоть не батыру памятник/



А чТо у вас какие-то обиды на батыров?)личные счеты?)
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