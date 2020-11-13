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Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40333
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Отправлено: 13.11.20 - 18:34
Об этом сегодня, 13 ноября, на общественных слушаниях в онлайн-формате сообщил директор предприятия Аскар БЕКАПАГАНБЕТОВ. Он представил проект инвестиционной и тарифной программ на 2021-2025 годы. Директор теплокомпании рассказал о затратах и убытках.
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к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 96
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:34
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13354
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:46
Подорожание не то чтобы критичное.
Цитата:
Но это позиция принципиально правильная. Хотя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.
Цитата:
Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии. Но окончательный ответ КТЭК предоставим 15 декабря.
Источник:
Источник:
Но это позиция принципиально правильная. Хотя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:56
Цитата:
ВиктОр, ты это, о чём?...
Victor Yang:
отя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.
отя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.
ВиктОр, ты это, о чём?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 478
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Отправлено: 13.11.20 - 19:12
Цитата:
Дело вовсе не в экономии, а в элементарном хапаньи бабла
костанаец:
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
Дело вовсе не в экономии, а в элементарном хапаньи бабла
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 888
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 21:40
Цитата:
А почему электрокомпании разрешают поднять тариф... их это не касается???
Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии
А почему электрокомпании разрешают поднять тариф... их это не касается???
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 421
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 14.11.20 - 12:04
Господа,КТЭК ведь тоже надо как-то выживать! И люди,работающих там,тоже хотят достойную оплату и т.д. Всё вокруг дорожает или мы хотим остаться без тепла? Значит электричество у нас в частных руках,повышают и норм,а тут ГКП и нельзя. Странно однако.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 96
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 14.11.20 - 17:09
Цитата:
да не вопрос, пусть повышают, я повторюсь, сколько можно отапливать улицу? сколько тепла уходит в воздух?, при СССР трубы лежали ниже уровня промерзания почвы, соответственно меньше уходило затрат на нагрев воды, сейчас все сверху, поэтому и топят как не в себе,
Сабыр:
Господа,КТЭК ведь тоже надо как-то выживать! И люди,работающих там,тоже хотят достойную оплату и т.д. Всё вокруг дорожает или мы хотим остаться без тепла? Значит электричество у нас в частных руках,повышают и норм,а тут ГКП и нельзя. Странно однако.
Господа,КТЭК ведь тоже надо как-то выживать! И люди,работающих там,тоже хотят достойную оплату и т.д. Всё вокруг дорожает или мы хотим остаться без тепла? Значит электричество у нас в частных руках,повышают и норм,а тут ГКП и нельзя. Странно однако.
да не вопрос, пусть повышают, я повторюсь, сколько можно отапливать улицу? сколько тепла уходит в воздух?, при СССР трубы лежали ниже уровня промерзания почвы, соответственно меньше уходило затрат на нагрев воды, сейчас все сверху, поэтому и топят как не в себе,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 696
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 14.11.20 - 22:46
Цитата:
Цитата:
Кто эти люди?
Их сколько, директоров?
директор предприятия Аскар БЕКАПАГАНБЕТОВ
Цитата:
отметил Аскар Бекпаганбетов
Кто эти люди?
Их сколько, директоров?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1028
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 15.11.20 - 16:25
Цитата:
Вот-вот. А ещё топят лишнего, у меня все батареи отключены и всё равно даже сейчас окна открываю. Какой смысл так кочегарить?
Цитата:
Ничего не имеем против, даже наоборот, может этим привлекут к себе хороших специалистов и повысят качество. Но не за наш счёт! Повышайте эффективность, хватит улицу отапливать.
Цитата:
Электричество мы раньше получали напрямую, а теперь через 3-х посредников. В этом и проблема. И у нас, кстати, и без того самые дорогие цены на коммуналку.
костанаец:
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
Вот-вот. А ещё топят лишнего, у меня все батареи отключены и всё равно даже сейчас окна открываю. Какой смысл так кочегарить?
Цитата:
Сабыр:
тоже хотят достойную оплату
тоже хотят достойную оплату
Ничего не имеем против, даже наоборот, может этим привлекут к себе хороших специалистов и повысят качество. Но не за наш счёт! Повышайте эффективность, хватит улицу отапливать.
Цитата:
Сабыр:
электричество у нас в частных руках
электричество у нас в частных руках
Электричество мы раньше получали напрямую, а теперь через 3-х посредников. В этом и проблема. И у нас, кстати, и без того самые дорогие цены на коммуналку.
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 15.11.20 - 17:42
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