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≡ Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40333
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Отправлено: 13.11.20 - 18:34
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Об этом сегодня, 13 ноября, на общественных слушаниях в онлайн-формате сообщил директор предприятия Аскар БЕКАПАГАНБЕТОВ. Он представил проект инвестиционной и тарифной программ на 2021-2025 годы. Директор теплокомпании рассказал о затратах и убытках.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
96
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:34
#1
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а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13354
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:46
#2
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Подорожание не то чтобы критичное.

Цитата:
Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии. Но окончательный ответ КТЭК предоставим 15 декабря.

Источник:

Но это позиция принципиально правильная. Хотя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20417
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:56
#3
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Цитата:
Victor Yang:
отя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.


ВиктОр, ты это, о чём?... :lol: :oops: :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
478
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Отправлено: 13.11.20 - 19:12
#4
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Цитата:
костанаец:
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать


Дело вовсе не в экономии, а в элементарном хапаньи бабла :-x
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
888
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 21:40
#5
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Цитата:
Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии

А почему электрокомпании разрешают поднять тариф... их это не касается???
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
421
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 14.11.20 - 12:04
#6
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Господа,КТЭК ведь тоже надо как-то выживать! И люди,работающих там,тоже хотят достойную оплату и т.д. Всё вокруг дорожает или мы хотим остаться без тепла? Значит электричество у нас в частных руках,повышают и норм,а тут ГКП и нельзя. Странно однако.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
96
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 14.11.20 - 17:09
#7
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Цитата:
Сабыр:
Господа,КТЭК ведь тоже надо как-то выживать! И люди,работающих там,тоже хотят достойную оплату и т.д. Всё вокруг дорожает или мы хотим остаться без тепла? Значит электричество у нас в частных руках,повышают и норм,а тут ГКП и нельзя. Странно однако.

да не вопрос, пусть повышают, я повторюсь, сколько можно отапливать улицу? сколько тепла уходит в воздух?, при СССР трубы лежали ниже уровня промерзания почвы, соответственно меньше уходило затрат на нагрев воды, сейчас все сверху, поэтому и топят как не в себе,
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
696
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 14.11.20 - 22:46
#8
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Цитата:
директор предприятия Аскар БЕКАПАГАНБЕТОВ

Цитата:
отметил Аскар Бекпаганбетов

Кто эти люди?
Их сколько, директоров?
8-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1028
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 15.11.20 - 16:25
#9
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Цитата:
костанаец:
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать


Вот-вот. А ещё топят лишнего, у меня все батареи отключены и всё равно даже сейчас окна открываю. Какой смысл так кочегарить?

Цитата:
Сабыр:
тоже хотят достойную оплату


Ничего не имеем против, даже наоборот, может этим привлекут к себе хороших специалистов и повысят качество. Но не за наш счёт! Повышайте эффективность, хватит улицу отапливать.

Цитата:
Сабыр:
электричество у нас в частных руках


Электричество мы раньше получали напрямую, а теперь через 3-х посредников. В этом и проблема. И у нас, кстати, и без того самые дорогие цены на коммуналку.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20417
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 15.11.20 - 17:42
#10
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Цитата:
Тот самый:
Какой смысл так кочегарить?


Повышают показатели... :lol: ;-)
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