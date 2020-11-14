Re: Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили...

Отправлено: - 17:29

Ну хоть не батыру памятник )) Можно купить масок на эти 18 млн и в переполненных автобусах раздать. Экономический эффект даже будет: меньше человек заболеет, меньше денег бюджетных на лечение уйдёт.



Или станок купить для производства масок.