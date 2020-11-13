Прогноз на 5 дней
небольшой снег-11°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал главный санитарный врач Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40331
«Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал главный санитарный врач Костанайской области
Отправлено: 13.11.20 - 17:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Владимира Нечитайло, усиления ограничений пока нет в планах, так как они были введены заранее. Но если рост заболеваемости продолжится, то «появится основание для ужесточения карантина».
Читать новость

лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1326
Re: «Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал...
Отправлено: 13.11.20 - 17:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять маска не правильно надета, при том вещают о нарушениях ...
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
65
«Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал главный санитарный врач Костанайской области
Отправлено: 13.11.20 - 18:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не пошёл бы он Нечитайло на хутор бабочек ловить со своими указаниями
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
478
Re: «Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал...
Отправлено: 13.11.20 - 19:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нечитайло напомнил, что даже за незначительное нарушение следует наказание в виде штрафа в размере 83 000 тенге для физических лиц. Источник:


С себя и начните, предъявите квитанцию на эту сумму.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
696
Re: «Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал...
Отправлено: 14.11.20 - 23:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Как такового плана нет и не может быть. 

Это, господа, некомпетентность и деградация.
И это после 30 лет независимости.
Печально, товарищи!
В то время, когда весь Казахстан, переходит на латиницу!?
Когда космические корабли бороздят...
Печально, мусье и сэры.
8-)
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
385
«Плана нет и не может быть» - Усилят ли карантин, рассказал главный санитарный врач Костанайской области
Отправлено: 15.11.20 - 17:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был сегодня в Костанае. Блок со стороны Боровского - это подарок жестянщикам : подъезд к бетонным блокам на спуске дороги , ледяной и никакой посыпки . Но патрулька с маяками стоит ,
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS