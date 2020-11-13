Отправлено: - 23:07

- Как такового плана нет и не может быть.

Цитата:Это, господа, некомпетентность и деградация.И это после 30 лет независимости.Печально, товарищи!В то время, когда весь Казахстан, переходит на латиницу!?Когда космические корабли бороздят...Печально, мусье и сэры.