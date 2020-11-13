Отправлено: - 17:09

Сабыр:

Господа,КТЭК ведь тоже надо как-то выживать! И люди,работающих там,тоже хотят достойную оплату и т.д. Всё вокруг дорожает или мы хотим остаться без тепла? Значит электричество у нас в частных руках,повышают и норм,а тут ГКП и нельзя. Странно однако.

Цитата:да не вопрос, пусть повышают, я повторюсь, сколько можно отапливать улицу? сколько тепла уходит в воздух?, при СССР трубы лежали ниже уровня промерзания почвы, соответственно меньше уходило затрат на нагрев воды, сейчас все сверху, поэтому и топят как не в себе,