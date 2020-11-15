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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 12:31
Цитата:
Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится! Оформляла паспорт - затратила почаса:заполнение бланков, тут же за соседним столом фотографирование... Сотрудники вежливы, предупредительны, доброжелательны. Видно, хорошо вышколены
Получала, ушло около 10 минут!
Ещё, что пенсионерам регулярно индексируют пенсии. На работе 5 лет зарплату не повышали, она реально обесценилась. Пенсионеры относительно защищены от этого.
Отношение к диабетикам: инсулины, шприц-ручки,иглы,глюкометры, тест полоски, многие анализы - бесплатно. И не было ни одного случая, чтобы (несмотря на нытьё в местной печати), были перебои (конец года, начало года). Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?
Victor Yang:
в плане отношения гражданина с государством
в плане отношения гражданина с государством
Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится! Оформляла паспорт - затратила почаса:заполнение бланков, тут же за соседним столом фотографирование... Сотрудники вежливы, предупредительны, доброжелательны. Видно, хорошо вышколены
Получала, ушло около 10 минут!
Ещё, что пенсионерам регулярно индексируют пенсии. На работе 5 лет зарплату не повышали, она реально обесценилась. Пенсионеры относительно защищены от этого.
Отношение к диабетикам: инсулины, шприц-ручки,иглы,глюкометры, тест полоски, многие анализы - бесплатно. И не было ни одного случая, чтобы (несмотря на нытьё в местной печати), были перебои (конец года, начало года). Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 12:47
Цитата:
Это вряд ли. Выделяются деньги на всех. Да и получают же их не в поликлиниках, а в аптеках.
Цитата:
Это да! Я помню как в 25 лет (2006 год) удостоверение получал на Гоголя - это ужас был. Темный узкий коридор, запись очереди на листочке, очередь в полдня! Потом удостоверение в ЦОНе получал (захотел с чипом себе) - 15 минут заняло!
Регистрировался временно, когда не получилось через 10 дней после выписки уехать - 5 минут на egov. В России с позиции гражданина не знаю, но вот как иностранец в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография! И да - это стоит денег и лишь мой статус переселенца позволил мне сделать это бесплатно. Кстати, здесь данные о квартире по обременениям - тоже платно. Хорошо хоть что такие действия нечасто делаются.
Ещё могу добавить - удостоверения личности - это очень удобно! А я помню как никто не понимал когда их вводили - ни прописки, ни семейного положения.
[Исправлено: Victor Yang, 15.11.2020 - 12:52]
таноми52:
Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?
Может это заслуга 3-й поликлиники, где мама наблюдается?
Это вряд ли. Выделяются деньги на всех. Да и получают же их не в поликлиниках, а в аптеках.
Цитата:
таноми52:
Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится!
Работа ЦОНов - вот что лично мне нравится!
Это да! Я помню как в 25 лет (2006 год) удостоверение получал на Гоголя - это ужас был. Темный узкий коридор, запись очереди на листочке, очередь в полдня! Потом удостоверение в ЦОНе получал (захотел с чипом себе) - 15 минут заняло!
Регистрировался временно, когда не получилось через 10 дней после выписки уехать - 5 минут на egov. В России с позиции гражданина не знаю, но вот как иностранец в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография! И да - это стоит денег и лишь мой статус переселенца позволил мне сделать это бесплатно. Кстати, здесь данные о квартире по обременениям - тоже платно. Хорошо хоть что такие действия нечасто делаются.
Ещё могу добавить - удостоверения личности - это очень удобно! А я помню как никто не понимал когда их вводили - ни прописки, ни семейного положения.
[Исправлено: Victor Yang, 15.11.2020 - 12:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5904
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 13:07
Цитата:
Это что бы не получилось, как в Кустанае. Выписался из больницы и бац бомж.
[Исправлено: elektron, 15.11.2020 - 08:08]
Victor Yang:
в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография!
в собственном жилье чтобы зарегистрироваться - куча копий: паспорт, выписка из ЕГРН, заявление, карточка какая-то и даже фотография!
Это что бы не получилось, как в Кустанае. Выписался из больницы и бац бомж.
[Исправлено: elektron, 15.11.2020 - 08:08]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 14:00
Цитата:
Быть зарегистрированным в квартире и и быть её собственником - совсем разные вещи.
elektron:
Это что бы не получилось, как в Кустанае. Выписался из больницы и бац бомж
Это что бы не получилось, как в Кустанае. Выписался из больницы и бац бомж
Быть зарегистрированным в квартире и и быть её собственником - совсем разные вещи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5904
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 14:06
Цитата:
Ну конечно, никто ж и не спорит. Просто выписался из больницы, была квартира и нет квартиры - бомж.
Victor Yang:
совсем разные вещи.
совсем разные вещи.
Ну конечно, никто ж и не спорит. Просто выписался из больницы, была квартира и нет квартиры - бомж.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 14:59
Цитата:
Я знаю подобный случай. Один мой знакомый, проживающий длительное время у подруги, однажды, чисто случайно, обнаружил, что его собственная пустовавшая квартира во время легализации каким-то образом была "легализована" одним гражданином. Гражданин, видимо, решил, что квартира брошена и ухитрился...
Вот как ему удалось?
elektron:
Просто выписался из больницы, была квартира и нет квартиры - бомж.
Просто выписался из больницы, была квартира и нет квартиры - бомж.
Я знаю подобный случай. Один мой знакомый, проживающий длительное время у подруги, однажды, чисто случайно, обнаружил, что его собственная пустовавшая квартира во время легализации каким-то образом была "легализована" одним гражданином. Гражданин, видимо, решил, что квартира брошена и ухитрился...
Вот как ему удалось?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 15:52
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20414
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 16:09
Цитата:
Это у Барбары и Тенге, сегодня ДР...
Спасибо, Таноми,передам ей...
таноми52:
С днём рождения, Вик!
С днём рождения, Вик!
Это у Барбары и Тенге, сегодня ДР...
Спасибо, Таноми,передам ей...
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