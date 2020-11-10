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Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
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Я робот(Пользователи)
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Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 10.11.20 - 14:38
Люди скандировали “Байден, Байден!” из окон квартир и гремели посудой, автомобилисты сигналили, на улицах появились люди с плакатами “Трамп, ты уволен!”, а в магазинах на радостях даже не выбили витрины. Переехавший в США журналист "НГ" - о своих впечатлениях от главного политического события в этой стране.
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Re: Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему...
Отправлено: 10.11.20 - 14:38
В стране где при первом возможном бунте толпы мародеров обносят местные магазины а стрельба на улицах с валяющимися торчками-будничная норма, конечно не может быть никаких фальсификаций во время голосования!) Это же Оплот свободы
Re: Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему...
Отправлено: 11.11.20 - 03:13
Цитата:
Дискуссия о фальсификациях есть только в ру нете и твиттере Трампа. Даже республиканские СМИ не пишут о фальсификациях, подобные факты просто неизвестны. Байдена уже поздравил бывший президент республиканец Буш младший.
Суды и журналисты постоянно спрашивают Трампа, о каких фальсификациях он говорит, но фактов фальсификации он еще не разу не предоставлял журналистам судам. В итоге журналисты и пишут о том, что высказывания Трампа не соответствуют действительности, а суды, даже в республиканских штатах отказывают в исках.
За подсчетами на местах следят и республиканцы и демократы, когда случаются технические заминки - случается что голоса пересчитывают, но результаты после пересчетов зачастую остаются прежними или незначительно перераспределяются в сторону то одной, то другой партии.
abaika95:
В стране где при первом возможном бунте толпы мародеров обносят местные магазины а стрельба на улицах с валяющимися торчками-будничная норма, конечно не может быть никаких фальсификаций во время голосования!) Это же Оплот свободы
В стране где при первом возможном бунте толпы мародеров обносят местные магазины а стрельба на улицах с валяющимися торчками-будничная норма, конечно не может быть никаких фальсификаций во время голосования!) Это же Оплот свободы
Дискуссия о фальсификациях есть только в ру нете и твиттере Трампа. Даже республиканские СМИ не пишут о фальсификациях, подобные факты просто неизвестны. Байдена уже поздравил бывший президент республиканец Буш младший.
Суды и журналисты постоянно спрашивают Трампа, о каких фальсификациях он говорит, но фактов фальсификации он еще не разу не предоставлял журналистам судам. В итоге журналисты и пишут о том, что высказывания Трампа не соответствуют действительности, а суды, даже в республиканских штатах отказывают в исках.
За подсчетами на местах следят и республиканцы и демократы, когда случаются технические заминки - случается что голоса пересчитывают, но результаты после пересчетов зачастую остаются прежними или незначительно перераспределяются в сторону то одной, то другой партии.
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 11.11.20 - 03:19
Цитата:
Помпео считает, что победил Трамп. В США знают вообще, кто такой Помпео?
Артем Марусич:
Помпео считает, что победил Трамп. В США знают вообще, кто такой Помпео?
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 11.11.20 - 03:20
Цитата:
Вся Америка 4 года жужжала про российское вмешательство в выборы, но фактов так и не было предоставлено.
Артем Марусич:
но фактов фальсификации он еще не разу не предоставлял журналистам судам
но фактов фальсификации он еще не разу не предоставлял журналистам судам
Вся Америка 4 года жужжала про российское вмешательство в выборы, но фактов так и не было предоставлено.
Re: Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему...
Отправлено: 12.11.20 - 01:08
Цитата:
И сейчас жужжит, но это же тема не про фальсификации, а больше про информационное влияние.
maxsaf:
Вся Америка 4 года жужжала про российское вмешательство в выборы, но фактов так и не было предоставлено.
Вся Америка 4 года жужжала про российское вмешательство в выборы, но фактов так и не было предоставлено.
И сейчас жужжит, но это же тема не про фальсификации, а больше про информационное влияние.
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 12.11.20 - 01:37
Цитата-/В итоге журналисты и пишут о том, что высказывания Трампа не соответствуют действительности,/
Потомучто журналисты чьи?))/
Цитата-/И сейчас жужжит, но это же тема не про фальсификации, а больше про информационное влияние./
Сначала демократы жужжали что Трампа выбрали русские,сейчас жужжат из всех щелей что байдана выбрали американцы) но что одно что другое пока не доказано)
Все прекрасно понимают как устроена американская системка, и двухпартийная выборность там это тоже самое если выбирать у нас из Нур отана и кнпк))) одно и тоже, и создана эта система чтобы дурить обывателя, что и делают уже на протяжении 200 лет) трамп вообще вырвался наперекор всем вот и был для всех неудобным) хотя к слову что плохого сделал дядька за 4 года?
Потомучто журналисты чьи?))/
Цитата-/И сейчас жужжит, но это же тема не про фальсификации, а больше про информационное влияние./
Сначала демократы жужжали что Трампа выбрали русские,сейчас жужжат из всех щелей что байдана выбрали американцы) но что одно что другое пока не доказано)
Все прекрасно понимают как устроена американская системка, и двухпартийная выборность там это тоже самое если выбирать у нас из Нур отана и кнпк))) одно и тоже, и создана эта система чтобы дурить обывателя, что и делают уже на протяжении 200 лет) трамп вообще вырвался наперекор всем вот и был для всех неудобным) хотя к слову что плохого сделал дядька за 4 года?
Re: Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему...
Отправлено: 12.11.20 - 08:39
Цитата:
Я не особо следил за тем, что было до Трампа (потому, что меня это не касалось), и не особо понимаю что было хорошего до него и стало хуже при нем, но вот про понятную мне претензию от американцев я написал, это "борьба" с ковидом.
Может из Казахстана 240 000 смертей кажутся не очень плохой статистикой, но это прямо самые близкие родственники миллиона человек, и какие никакие родственники десяти миллионов человек. И все они глядя на статистику других стран - понимают, что остальные зачастую справились лучше и потеряли меньше.
abaika95:
хотя к слову что плохого сделал дядька за 4 года?
хотя к слову что плохого сделал дядька за 4 года?
Я не особо следил за тем, что было до Трампа (потому, что меня это не касалось), и не особо понимаю что было хорошего до него и стало хуже при нем, но вот про понятную мне претензию от американцев я написал, это "борьба" с ковидом.
Может из Казахстана 240 000 смертей кажутся не очень плохой статистикой, но это прямо самые близкие родственники миллиона человек, и какие никакие родственники десяти миллионов человек. И все они глядя на статистику других стран - понимают, что остальные зачастую справились лучше и потеряли меньше.
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 12.11.20 - 12:24
Цитата:
А вы не думали, что при любом другом президенте ситуация с covid19 была бы такой же? Там же сами люди такие, не верят, им тусить надо, и плотность населения высокая. Но самая жесть сейчас происходит в Северной и Южной Дакоте. Обясните нам, что с ними не так))
Артем Марусич:
А вы не думали, что при любом другом президенте ситуация с covid19 была бы такой же? Там же сами люди такие, не верят, им тусить надо, и плотность населения высокая. Но самая жесть сейчас происходит в Северной и Южной Дакоте. Обясните нам, что с ними не так))
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 15.11.20 - 04:05
Цитата:
Думал, да, живут люди иначе, но наверное не самый отбитый на земле народ. Плюс это не моя версия, а то о чем действительно пишут и это то, чем отличаются президенты. Напомню, что у Байдена борьба с короной, которую он называет не иначе как "войной" - стоит на первом месте, это то, чем он обещает заняться в первую очередь на посту президента.
Не, про Дакоты нифига не слыхал. А что там?
Апдейт по результатам выборов: Аризона 11 и Джорджия 16 таки отошли Байдену, теперь у него 306 из 270 необходимых выборщиков.
maxsaf:
А вы не думали, что при любом другом президенте ситуация с covid19 была бы такой же? Там же сами люди такие, не верят, им тусить надо, и плотность населения высокая. Но самая жесть сейчас происходит в Северной и Южной Дакоте. Обясните нам, что с ними не так))
А вы не думали, что при любом другом президенте ситуация с covid19 была бы такой же? Там же сами люди такие, не верят, им тусить надо, и плотность населения высокая. Но самая жесть сейчас происходит в Северной и Южной Дакоте. Обясните нам, что с ними не так))
Думал, да, живут люди иначе, но наверное не самый отбитый на земле народ. Плюс это не моя версия, а то о чем действительно пишут и это то, чем отличаются президенты. Напомню, что у Байдена борьба с короной, которую он называет не иначе как "войной" - стоит на первом месте, это то, чем он обещает заняться в первую очередь на посту президента.
Не, про Дакоты нифига не слыхал. А что там?
Апдейт по результатам выборов: Аризона 11 и Джорджия 16 таки отошли Байдену, теперь у него 306 из 270 необходимых выборщиков.
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 15.11.20 - 08:11
Цитата:
Их даже в первой тридцатке не было по заражению, а щас в топе.
Цитата:
Брешет, у него в повестке - Россия на первом месте, он уже и не помнит поди, почему
Артем Марусич:
Не, про Дакоты нифига не слыхал. А что там?
Не, про Дакоты нифига не слыхал. А что там?
Их даже в первой тридцатке не было по заражению, а щас в топе.
Цитата:
Артем Марусич:
Напомню, что у Байдена борьба с короной, которую он называет не иначе как "войной" - стоит на первом месте, это то, чем он обещает заняться в первую очередь на посту президента.
Напомню, что у Байдена борьба с короной, которую он называет не иначе как "войной" - стоит на первом месте, это то, чем он обещает заняться в первую очередь на посту президента.
Брешет, у него в повестке - Россия на первом месте, он уже и не помнит поди, почему
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Re: Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему...
Отправлено: 15.11.20 - 16:08
Цитата:
Ну так они и по количеству проведённых тестов лидируют - логично, просто очень многих диагностировали. За сутки делают больше 1 миллиона тестов.
А вот к примеру у нас в райцентрах в июле люди приходили с пневмонией, а им прописывали горло полоскать. Человек возвращался на следующий день (стало совсем плохо), сам просит проверить на коронавирус, сделать флюорографию - делают и точно пневмония. Но тест всё равно не проводят! Поэтому мы и лидер по цифрам в коронавирусом забеге, но цифры высокой смертности в 2020-м говорят о другом.
На данный момент США - мировой лидер по количеству людей зараженных коронавирусом (10 млн. человек) и умерших от коронавируса - 238 тыс. человек
Ну так они и по количеству проведённых тестов лидируют - логично, просто очень многих диагностировали. За сутки делают больше 1 миллиона тестов.
А вот к примеру у нас в райцентрах в июле люди приходили с пневмонией, а им прописывали горло полоскать. Человек возвращался на следующий день (стало совсем плохо), сам просит проверить на коронавирус, сделать флюорографию - делают и точно пневмония. Но тест всё равно не проводят! Поэтому мы и лидер по цифрам в коронавирусом забеге, но цифры высокой смертности в 2020-м говорят о другом.
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