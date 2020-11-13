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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:38
Цитата:
Статью читал? Касается только биржи и её игроков, но не частников.
maxsaf:
Это правда, или как?
Это правда, или как?
Статью читал? Касается только биржи и её игроков, но не частников.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:41
Цитата:
Это наверно не для физ лиц,на рынок я конечно не ходил ,но ради интереса 10$ купил прямо сейчас через приложение,всё работает.
maxsaf:
Это правда, или как?
Это правда, или как?
Это наверно не для физ лиц,на рынок я конечно не ходил ,но ради интереса 10$ купил прямо сейчас через приложение,всё работает.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:41
Цитата:
Я поэтому и спрашиваю, поскольку уж больно желтый заголовок у новости))
Victor Yang:
но не частников.
но не частников.
Я поэтому и спрашиваю, поскольку уж больно желтый заголовок у новости))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:43
Цитата:
Зачем? Щас каждый такой тест сделает - и реально запретят всем, даже частникам))
Добринцофф:
ради интереса 10$ купил прямо сейчас через приложение,всё работает.
ради интереса 10$ купил прямо сейчас через приложение,всё работает.
Зачем? Щас каждый такой тест сделает - и реально запретят всем, даже частникам))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:45
Цитата:
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
maxsaf:
ачем? Щас каждый такой тест сделает - и реально запретят всем, даже частникам))
ачем? Щас каждый такой тест сделает - и реально запретят всем, даже частникам))
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:46
Цитата:
Любят такие заголовки журналисты - читатель видит что-то не то и открывает статью почитать. А там совсем не то что в заголовке. Помню, тоже в более или менее серьёзном издании была статья "Умерла Пугачёва". А в статье речь не об Алле Борисовне, а об однофамилице из "Бурановских бабушек". Да много подобных заголовков видел.
maxsaf:
поскольку уж больно желтый заголовок у новости))
поскольку уж больно желтый заголовок у новости))
Любят такие заголовки журналисты - читатель видит что-то не то и открывает статью почитать. А там совсем не то что в заголовке. Помню, тоже в более или менее серьёзном издании была статья "Умерла Пугачёва". А в статье речь не об Алле Борисовне, а об однофамилице из "Бурановских бабушек". Да много подобных заголовков видел.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:47
Цитата:
Нал прятать проще, достаточно небольшой сейф купить, не нужно целый гараж для этого держать
Добринцофф:
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
Нал прятать проще, достаточно небольшой сейф купить, не нужно целый гараж для этого держать
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:48
Цитата:
А частники не у игроков покупают?)
Victor Yang:
Касается только биржи и её игроков
Касается только биржи и её игроков
А частники не у игроков покупают?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:49
Цитата:
Если на руках есть некоторая сумма, которую не планируется тратить, для надёжности советуют разделить её на три части - доллары, евро и нац.валюта. И всё на депозит. Нац. валюта принесёт доход в краткосрочной перспективе, ин. валюта - в среднесрочной. Если нац. валюта обесценится - значит, ин. валюта подорожает и потерь будет минимум.
Добринцофф:
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
Если на руках есть некоторая сумма, которую не планируется тратить, для надёжности советуют разделить её на три части - доллары, евро и нац.валюта. И всё на депозит. Нац. валюта принесёт доход в краткосрочной перспективе, ин. валюта - в среднесрочной. Если нац. валюта обесценится - значит, ин. валюта подорожает и потерь будет минимум.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:50
Цитата:
Там сложная схема.
maxsaf:
А частники не у игроков покупают?)
А частники не у игроков покупают?)
Там сложная схема.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:14
Как - то , что - то , совсем скучно стало здесь
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:17
Цитата:
Расскажите, как здорово вам живется в России - и знатный ср..ч гарантирован))
Гога:
Как - то , что - то , совсем скучно стало здесь
Как - то , что - то , совсем скучно стало здесь
Расскажите, как здорово вам живется в России - и знатный ср..ч гарантирован))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:19
Цитата:
ВЫ думаете , что это даст реакцию ??
maxsaf:
ВЫ думаете , что это даст реакцию ??
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:20
Цитата:
А ведь и правда , мне здесь хорошо .
maxsaf:
А ведь и правда , мне здесь хорошо .
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