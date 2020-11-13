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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 910 из 911«1...908909910911»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:21
#13636
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В Казахстане запретили покупать доллары

Центробанк Казахстана временно запретил покупать доллары на местном валютном рынке ради поддержания курс национальной валюты — тенге, пишет
Лента

Это правда, или как? :-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13348
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:38
#13637
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Цитата:
maxsaf:
Это правда, или как?

Статью читал? Касается только биржи и её игроков, но не частников.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7581
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:41
#13638
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Цитата:
maxsaf:
Это правда, или как?

Это наверно не для физ лиц,на рынок я конечно не ходил :-) ,но ради интереса 10$ купил прямо сейчас через приложение,всё работает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:41
#13639
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Цитата:
Victor Yang:
но не частников.

Я поэтому и спрашиваю, поскольку уж больно желтый заголовок у новости))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:43
#13640
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Цитата:
Добринцофф:
ради интереса 10$ купил прямо сейчас через приложение,всё работает.

Зачем? Щас каждый такой тест сделает - и реально запретят всем, даже частникам))
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7581
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:45
#13641
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Цитата:
maxsaf:
ачем? Щас каждый такой тест сделает - и реально запретят всем, даже частникам))

Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13348
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:46
#13642
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Цитата:
maxsaf:
поскольку уж больно желтый заголовок у новости))

Любят такие заголовки журналисты - читатель видит что-то не то и открывает статью почитать. А там совсем не то что в заголовке. Помню, тоже в более или менее серьёзном издании была статья "Умерла Пугачёва". А в статье речь не об Алле Борисовне, а об однофамилице из "Бурановских бабушек". Да много подобных заголовков видел.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:47
#13643
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Цитата:
Добринцофф:
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают

Нал прятать проще, достаточно небольшой сейф купить, не нужно целый гараж для этого держать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:48
#13644
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Цитата:
Victor Yang:
Касается только биржи и её игроков

А частники не у игроков покупают?)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13348
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:49
#13645
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Цитата:
Добринцофф:
Да кому они теперь нужны доллары,всё равно никуда не выпускают

Если на руках есть некоторая сумма, которую не планируется тратить, для надёжности советуют разделить её на три части - доллары, евро и нац.валюта. И всё на депозит. Нац. валюта принесёт доход в краткосрочной перспективе, ин. валюта - в среднесрочной. Если нац. валюта обесценится - значит, ин. валюта подорожает и потерь будет минимум.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13348
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.11.20 - 00:50
#13646
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Цитата:
maxsaf:
А частники не у игроков покупают?)

Там сложная схема.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2867
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:14
#13647
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Как - то , что - то , совсем скучно стало здесь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:17
#13648
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Цитата:
Гога:
Как - то , что - то , совсем скучно стало здесь

Расскажите, как здорово вам живется в России - и знатный ср..ч гарантирован))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2867
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:19
#13649
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Цитата:
maxsaf:

ВЫ думаете , что это даст реакцию ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2867
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.11.20 - 03:20
#13650
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Цитата:
maxsaf:

А ведь и правда , мне здесь хорошо .
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