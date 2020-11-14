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≡ Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40330
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 11:20
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Сегодня в первый раз попробовала, как цивилизованный человек, расплатиться транспортной картой в автобусе. Приготовила карту, отдала водителю, он приложил к устройству и ... вуаля, звонкий сигнал оповестил всех, что платеж прошёл. Что дальше?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1283
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 23:28
#15
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Цитата:
ladas:
Если следствием этой статьи будет лёгкий просмотр баланса


Есть карта банка, есть приложение, разработанное банком - зашёл, посмотрел сумму списания. Да и заходить в приложение не надо, пуш-ап уведомление тут же появляется. Куда уж легче? В чём проблема?

[Исправлено: Сыкымы, 14.11.2020 - 23:31]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13347
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 23:51
#16
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Цитата:
Есть карта банка, есть приложение, разработанное банком - зашёл, посмотрел сумму списания. Да и заходить в приложение не надо, пуш-ап уведомление тут же появляется. Куда уж легче? В чём проблема?


Источник:

Речь про транспортную карту, а не банковскую.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
91
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 15.11.20 - 00:39
#17
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Контролёры больная мысль для перевозчика.а людям которые каждый день пользуются общественным транспортом приходится толпится у одной двери с мелочью в руках.я сам редко езжу на автобусе благо работа рядом.но иногда приходится ездить на 102 и наблюдать эту картину на остановках.мое мнение личное.кондукторы нужны.зашел человек сел на свободное место расплатился доехал и вышел.а вход.выход через какую-то дверь особую абсурд.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
40
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 15.11.20 - 00:50
#18
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Цитата:
Сыкымы:
Есть карта банка, есть приложение, разработанное банком

Имеется ввиду просмотр баланса на транспортной карте, которую активно продвигают народу. Про банковскую карту речь не идёт.
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