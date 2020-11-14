Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...

Отправлено: - 00:39

Контролёры больная мысль для перевозчика.а людям которые каждый день пользуются общественным транспортом приходится толпится у одной двери с мелочью в руках.я сам редко езжу на автобусе благо работа рядом.но иногда приходится ездить на 102 и наблюдать эту картину на остановках.мое мнение личное.кондукторы нужны.зашел человек сел на свободное место расплатился доехал и вышел.а вход.выход через какую-то дверь особую абсурд.