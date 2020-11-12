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Какое-то легкомыслие...Предлагаю создать перечень обязательных обязательств налагаемых на желающих, так сказать, претендцющих претендентов.Предлагаю дополнить ещё следующими обязательствами:1 Членство в рядах партии, так сказать, номер раз, не менее чем 5 лет, с присовокуплением справки из бухгалтерии, с отсутствием задолженности от уплаты партийных взносов.2 Поручительство не менее от 2 представителей национальности, со стажем в национальности не менее 3 лет. А лучше более 5 лет.3 Обязательно прилюдная клятва, утвержденного образца, с приложением правой ладошки на левую груть.4 Выдача специального удостоверения на льготы на право безнаказанно наступать грабли, храбро плевать против ветра и право надувать щеки и иметь умный вид, независимо от того, насколько глупую мысль он выражает в данную минуту.Список не исчерпывающий, и может дополнен.Рс не стесняйтесь, господа, присоединяйтесь.