Отправлено: - 15:21

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Сейчас в Казпочте пенсионеры проходят регистрацию, чтобы через две недели получит проездные карточки. Я стану пенсионером в начале января. Кто может подсказать, как мне ездить за то время пока изготовят мне карточку в январе? И можно ли расплачиваться за проезд в автобусе банковской карточкой Каспи?

Цитата:Читайте статью от 05.11.20 - карточку Казпочты, уже отменили для применения пенсионерами. Если хотите чтобы списывалось 70 тенге, нужно будет купить специальную транспортную карту. Вот ссылка на статью: