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[Исправлено: Серый волк, 13.11.2020 - 22:45]

Давно не заходил, но тут... Краткая заметка, в которой предельно ясно видно для истории города три события.1. Наплевавшее на матерей подобие государства.2. Гражданин города. Настоящий.3. Позорный шпик города, продавший Родину и отрабатывающий в каждой значимой ветке форума.Немного добавлю.В районе Медведково знакомая живёт. Врач по профессии. Трое детей. Три девочки. Трёхкомнатная квартира. Почти всё абсолютно для них бесплатно.Проезд во всех видах общественного транспорта, Автобусы, Электробусы, Троллейбусы, Трамваи, МЦК, Монорельс, Метро, МЦД и Пригородные электропоезда в любой конец области по любому из десяти направлений, включая комфортабельные экспрессы. И даже на дачу на 119 км от Москвы они добираются БЕСПЛАТНО любое количество раз, когда и как захотят всеми видами транспорта кроме такси!Любые музеи. Канатные дороги, Скалодромы, или бесплатно или 50% цены. Оплата ЖКХ со скидкой, освобождение от уплаты налогов, включая транспортный.Бесплатная парковка. Абсолютно все музеи, выставки, зоопарк, галлереи, включая ЦДХ, Манеж и Третьяковку (а это иногда бывает оооочень дорого для обычных людей).Любые платные мероприятия под эгидой и патронажем мэрии Москвы - бесплатно по удостоверению. Бесплатные путёвки на выбор в любом оздоровительном лагере из обширного списка. (этим летом они оттрубили бесплатную смену в Крыму в лагерях и на сэкономленные деньги ещё за месяц исследовали Севастополь, Алушту, Ялту, Казантип, Коктебель, и переехав на континет успели посетить Анапу.)Двухкратное бесплатное питание в день для детей. Бесплатные учебники... И вообще мне сейчас символов не хватит перечислять.Ну и ещё актуально сейчас бесплатное лекарственное обеспечение детей. И + пособие на каждого ребёнка. 0-3 года – 10 560 руб.на каждого ребенка 8-18 лет – 4 224 руб.на каждого ребенка 3-7 лет (независимо от категории семьи) – 7 613 руб.Плюс ко всему этому, для любой семьи. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.03.2009 № 215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, предусматривается помощь материальная, продуктовая, вещевая, товарами длительного пользования.Стыдно должно быть гражданам акимам!