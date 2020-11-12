Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке

Отправлено: - 22:36

Кто думает что только у нас время неправильное тот ошибается) тут весь мир в Ведлерах и хреноцидах,это оказывается не только наша "беда"))







Дорогие друзья! Совсем недавно произошло важное событие для нашего движения - 12 ноября 2020 года мы присоединились к «Международному Альянсу за естественное время»! Но обо всём по порядку. Прошедший октябрь ознаменовался рядом значимых для нас годовщин: 11 октября был ровно год с момента создания Регионального общественного движения «Саратов ЗА здоровое время!», а 28 октября прошло уже два года с момента создания инициативной группы «Поволжье: Время московское! UTC+3», объединяющей жителей регионов Поволжья в борьбе за возврат (сохранение) в своих регионах родного и единого поволжского часового пояса UTC+3. За это время произошло многое. Но главное – это появилась реальная возможность возврата одного из «убежавших» из своего времени регионов – Волгоградской области – на своё поясное время. Кроме того, в борьбе за своё поясное время к нам присоединились не только жители Волгограда, Саратова, Астрахани, Ульяновска, Воронежа и других городов России, но и жители двух казахстанских городов – Костаная и Кызылорды. Наши ряды постоянно пополняются. Люди начинают осознавать, что наиболее комфортное и полезное для здоровья время – это время своего часового пояса, а не опережающего. А в этом нас поддерживают как ведущие российские, так и зарубежные специалисты мирового уровня. Но так же в октябре произошло ещё одно знаковое событие – 10 октября 2020 года был создан «Международный Альянс за естественное время». Этот Альянс выступает за постоянное всемирное сохранение естественного времени, основанного на подходящих географически часовых поясах, соответствующих солнечному времени. История и растущий объём научных данных показывают, что это имеет большое значение для здоровья, безопасности, образования, труда, экономики, окружающей среды и прав человека. На сегодняшний день к Альянсу уже присоединились общественные движения Франции, Испании (в том числе Каталонии), Германии, Португалии, Нидерландов, Австралии, Швеции, Бельгии, США, Канады и Австралии. В основном программном документе «Международного Альянса за естественное время», в частности, говорится: «10 октября 2020 года европейские и североамериканские защитники здоровья, сторонники правильного использования времени и неправительственные организации при поддержке хронобиологов, нейробиологов и экономистов создали международный альянс для повышения общественной и политической осведомлённости о необходимости восстановления постоянных и естественных часовых поясов, которые географически соответствуют каждому региону. Мы стремимся предоставить гражданам и законодателям полную, достоверную информацию, которая является актуальной и необходимой для установления гражданского времени. Подавляющее и растущее количество данных научных и реальных экспериментальных исследований показывает, что жизнь в часовых поясах, которые не соответствуют нашим внутренним биологическим часам, является как остро, так и хронически вредной. Рассогласование гражданского времени с нашими внутренними биологическими часами значительно увеличивает частоту недосыпания, нарушений сна, депрессии, метаболических нарушений, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и ранней смертности. Это нарушает дорожное движение, снижает производительность труда, приводит к увеличению числа несчастных случаев. Это препятствует образованию и снижает способность к обучению. Это сдвигает время человеческой деятельности, увеличивая расходы и потери энергии. Это без необходимости нагружает системы здравоохранения, экономику и окружающую среду. Острая несогласованность с нашими внутренними биологическими часами навязывается обществу через ежегодные двухразовые изменения часов ранней весной и поздней осенью. Хроническое рассогласование навязывается обществу путём принятия географически несоответствующих часовых поясов. Восстановление постоянного часового пояса, наиболее близкого к естественному времени государства, определяемое солнцем, решает обе проблемы просто и легко. Это право человека жить в условиях, обеспечивающих наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Постоянные и географически правильные естественные часовые пояса улучшат количество и качество сна. Это принесет пользу психическому и физическому здоровью, продолжительности жизни и развитию подростков. Это повысит безопасность, внимательность и эффективность на дорогах, в школе и на работе. В крупных странах, охватывающих несколько часовых поясов, естественное время оказывает положительное влияние и на внутренний рынок. Это позволит сократить расходы, загрязнение окружающей среды и изменение климата. Это обеспечит сбалансированную и здоровую пользу естественного дня и ночи во все времена года. Это жизненно важный аспект справедливого и устойчивого общества. Мы призываем Европейский союз, его национальные органы власти, а также федеральные, государственные и провинциальные правительства Соединенных Штатов и Канады признать имеющиеся научные данные, представленные ведущими мировыми исследователями в области хронобиологии и экологических наук, и согласиться восстановить географически соответствующие часовые пояса своих штатов до марта 2021 года. Для каждого государства свое естественное время!» Мы поддерживаем позицию Альянса и продолжаем нашу борьбу! Вместе мы добьёмся здорового и естественного времени в наших регионах и странах!