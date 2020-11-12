Добринцофф Цитата/Всё что нужно знать об интересе Кустанайцев к теме перевода времени.Обращение Кустанайцв к Нечитайло 1222 комментарияТема перевода времени 138 комментариевПо материалам инстаграмм НГ.
Вчера писал о человеке, которому видимо абсолютно ничего делать, и он все время пишет и пишет. Каждый имеет свое мнение, но его постоянно навязывать другим, не стоит.
Как можно сравнивать пост, про обращение к санитарному врачу, с другими материалами. Думаю, всех нас жителей Костанайской области это волнует ситуация после 22.00., всякое бывает: кто то приехал на поезде, в аптеку, утром рано на работу и другое. Поэтому и такое большое количество комментариев. Хотя просмотрев другие посты заметил, обычно немного комментариев в среднем до 70: есть по 15, 50, 80. Так, что 138 это нормально. Да есть еще несколько постов в ноябре, где было 200 и 300 комментарии. Кстати в посте про перевод времени комментарии от 21 октября 2020 года было 415.
Да, главное: разве важно количество комментариев. Мне кажется, важна информация, и каждый из читателей делает для себя какой то определённый вывод по данной теме.
Цитата-/Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном/
Ну давайте переведем на 2 часа ведь правильней наверно добавить 15 минут а не убирать 45? Ведь так рушится здоровье наших детей и они становятся самоубийцами без правильного времени!
Цитата-/Почему хотим вернуть один час?Чтобы пройти путь,пройденный кызылординцами./
Тоесть вам плевать на правильное время вам сейчас с Кызыл ордой хочется единый пояс,что у вас личные интересы какие-то? Бизнес в Кызыл орде?)
Цитата-/Дальше говорим о временной реформе в Казахстане,которая давно назрела./
Так говорите сразу зачем вам эксперименты над костанайцми устраивать? Поднимайте вопрос на республику чтобы перевели время все,или вы думаете это хорошо сказывается на здоровье граждан когда нам сначала час добавят потом ещё и ещё это что за дерганье кота за одно место?.Почему ваш бездельник блогер из кызылорды не бьётся на республике а вцепился в нашу область? Ведь вы же лукавите и лицемерите,вы же ничего не добьётесь на республике и прекрасно это знаете и на правильное время +2 часа не переведёте область, поэтому решили кастрировано перевести "хотябы" на час,но от вашего часа смысла вообще нет,это не правильное биологическое время и детям этот час как ежу футболка.
Цитата-/стоят.Посмотрите эфир его разговора с Нуриком...Нурик-Журик был разбит по всем фронтам и позорно ретировался./
Блогер бездельник переспорил другого блогера бездельника,великая победа! Надо медали из золота отлить в честь этого события)
Цитата -/он Член Общественного совета Кызылординской области, Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кызылординской области, Член Регионального совета предпринимателей Кызылординской области, Сопредседатель Общественного объединения "Халық үні", Экоамбассадор Министерства Экологии по Кызылординской области/
Член,экоамбассадор,член,председатель....он хоть где-нибудь работает?)
Партизан7: Как можно сравнивать пост, про обращение к санитарному врачу, с другими материалами. Думаю, всех нас жителей Костанайской области это волнует ситуация после 22.00., всякое бывает: кто то приехал на поезде, в аптеку, утром рано на работу и другое.
Вы абсолютно правы,я о том же самом пишу каждый раз,что у людей есть проблемы поважнее чем перевод времени.Цитата:
Партизан7: Да есть еще несколько постов в ноябре, где было 200 и 300 комментарии.
Цитата:
Партизан7: Кстати в посте про перевод времени комментарии от 21 октября 2020 года было 415.
Ну так это о чём говорит?Что тема теряет свою актуальность,но нет же ведлер и Ко будут навязывать всем свою точку зрения , правдами и неправдами пропихивая её. Цитата:
Партизан7: Каждый имеет свое мнение, но его постоянно навязывать другим, не стоит.
Ну вот как тут с вами не согласиться,всех выслушали все высказались,а эта навязчивость с переводом стрелок,уже всех достала.
О каком пределе говорить если это реальное наше время? Как ведлер говорит никто же не может спорить с законами физики так какие могут быть пределы?) Так давайте не переводить вообще и зимой темнеть будет как и сейчас к 18:00 или переведем на правильное +2 часа и светлеть как тут все хотят будет в 8 утра,пусТь Ведлер и Ко добиваются пересмотра времени по всей республике или им это уже не по силам?))
Кто думает что только у нас время неправильное тот ошибается) тут весь мир в Ведлерах и хреноцидах,это оказывается не только наша "беда"))
Дорогие друзья! Совсем недавно произошло важное событие для нашего движения - 12 ноября 2020 года мы присоединились к «Международному Альянсу за естественное время»! Но обо всём по порядку. Прошедший октябрь ознаменовался рядом значимых для нас годовщин: 11 октября был ровно год с момента создания Регионального общественного движения «Саратов ЗА здоровое время!», а 28 октября прошло уже два года с момента создания инициативной группы «Поволжье: Время московское! UTC+3», объединяющей жителей регионов Поволжья в борьбе за возврат (сохранение) в своих регионах родного и единого поволжского часового пояса UTC+3. За это время произошло многое. Но главное – это появилась реальная возможность возврата одного из «убежавших» из своего времени регионов – Волгоградской области – на своё поясное время. Кроме того, в борьбе за своё поясное время к нам присоединились не только жители Волгограда, Саратова, Астрахани, Ульяновска, Воронежа и других городов России, но и жители двух казахстанских городов – Костаная и Кызылорды. Наши ряды постоянно пополняются. Люди начинают осознавать, что наиболее комфортное и полезное для здоровья время – это время своего часового пояса, а не опережающего. А в этом нас поддерживают как ведущие российские, так и зарубежные специалисты мирового уровня. Но так же в октябре произошло ещё одно знаковое событие – 10 октября 2020 года был создан «Международный Альянс за естественное время». Этот Альянс выступает за постоянное всемирное сохранение естественного времени, основанного на подходящих географически часовых поясах, соответствующих солнечному времени. История и растущий объём научных данных показывают, что это имеет большое значение для здоровья, безопасности, образования, труда, экономики, окружающей среды и прав человека. На сегодняшний день к Альянсу уже присоединились общественные движения Франции, Испании (в том числе Каталонии), Германии, Португалии, Нидерландов, Австралии, Швеции, Бельгии, США, Канады и Австралии. В основном программном документе «Международного Альянса за естественное время», в частности, говорится: «10 октября 2020 года европейские и североамериканские защитники здоровья, сторонники правильного использования времени и неправительственные организации при поддержке хронобиологов, нейробиологов и экономистов создали международный альянс для повышения общественной и политической осведомлённости о необходимости восстановления постоянных и естественных часовых поясов, которые географически соответствуют каждому региону. Мы стремимся предоставить гражданам и законодателям полную, достоверную информацию, которая является актуальной и необходимой для установления гражданского времени. Подавляющее и растущее количество данных научных и реальных экспериментальных исследований показывает, что жизнь в часовых поясах, которые не соответствуют нашим внутренним биологическим часам, является как остро, так и хронически вредной. Рассогласование гражданского времени с нашими внутренними биологическими часами значительно увеличивает частоту недосыпания, нарушений сна, депрессии, метаболических нарушений, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и ранней смертности. Это нарушает дорожное движение, снижает производительность труда, приводит к увеличению числа несчастных случаев. Это препятствует образованию и снижает способность к обучению. Это сдвигает время человеческой деятельности, увеличивая расходы и потери энергии. Это без необходимости нагружает системы здравоохранения, экономику и окружающую среду. Острая несогласованность с нашими внутренними биологическими часами навязывается обществу через ежегодные двухразовые изменения часов ранней весной и поздней осенью. Хроническое рассогласование навязывается обществу путём принятия географически несоответствующих часовых поясов. Восстановление постоянного часового пояса, наиболее близкого к естественному времени государства, определяемое солнцем, решает обе проблемы просто и легко. Это право человека жить в условиях, обеспечивающих наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Постоянные и географически правильные естественные часовые пояса улучшат количество и качество сна. Это принесет пользу психическому и физическому здоровью, продолжительности жизни и развитию подростков. Это повысит безопасность, внимательность и эффективность на дорогах, в школе и на работе. В крупных странах, охватывающих несколько часовых поясов, естественное время оказывает положительное влияние и на внутренний рынок. Это позволит сократить расходы, загрязнение окружающей среды и изменение климата. Это обеспечит сбалансированную и здоровую пользу естественного дня и ночи во все времена года. Это жизненно важный аспект справедливого и устойчивого общества. Мы призываем Европейский союз, его национальные органы власти, а также федеральные, государственные и провинциальные правительства Соединенных Штатов и Канады признать имеющиеся научные данные, представленные ведущими мировыми исследователями в области хронобиологии и экологических наук, и согласиться восстановить географически соответствующие часовые пояса своих штатов до марта 2021 года. Для каждого государства свое естественное время!» Мы поддерживаем позицию Альянса и продолжаем нашу борьбу! Вместе мы добьёмся здорового и естественного времени в наших регионах и странах!
abaika95: О каком пределе говорить если это реальное наше время?
Ты если до абсурда доводишь - доводи до конца! Предлагай разделить по 15 минутам (а может и меньше) пояса и чтобы не по границам областей, а как есть - по меридианам. Чтобы в одном населённом пункте могла быть разница во времени, если граница посреди него находится. Последнюю попытку сделаю. Час - это та золотая середина, на которые согласны жители и может согласиться акимат. Всё остальное - уже не к акимату вопрос и создаст определённые сложности. Тем более что в UTC+5 мы жили зимой, а в UTC+4 - говорят что один год и то "не зашло". Как вариант - переводить время дважды в год, но это уже должны рассматривать республиканские власти.
Тут я, конечно, права голоса сильно не имею, но считаю что так будет удобней для кустанайцев. Мне часовой пояс Челябинска более комфортен.
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