Отправлено: - 19:28

Партизан7:

Как можно сравнивать пост, про обращение к санитарному врачу, с другими материалами. Думаю, всех нас жителей Костанайской области это волнует ситуация после 22.00., всякое бывает: кто то приехал на поезде, в аптеку, утром рано на работу и другое.

Партизан7:

Да есть еще несколько постов в ноябре, где было 200 и 300 комментарии.

Партизан7:

Кстати в посте про перевод времени комментарии от 21 октября 2020 года было 415.

Партизан7:

Каждый имеет свое мнение, но его постоянно навязывать другим, не стоит.

Цитата:Вы абсолютно правы,я о том же самом пишу каждый раз,что у людей есть проблемы поважнее чем перевод времени.Цитата:Цитата:Ну так это о чём говорит?Что тема теряет свою актуальность,но нет же ведлер и Ко будут навязывать всем свою точку зрения , правдами и неправдами пропихивая её.Цитата:Ну вот как тут с вами не согласиться,всех выслушали все высказались,а эта навязчивость с переводом стрелок,уже всех достала.