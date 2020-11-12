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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40330
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7581
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 11:41
#75
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Всё что нужно знать об интересе Кустанайцев к теме перевода времени.
Обращение Кустанайцв к Нечитайло 1222 комментария
Тема перевода времени 138 комментариев
По материалам инстаграмм НГ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7581
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 11:45
#76
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Цитата:
Victor Yang:
Инициатива у вас разумная, но такие высказывания вас совсем не красят.

Ну зато общий образ предводителя так сказать, вырисовывается. :lol:
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
105
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 14.11.20 - 15:49
#77
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Добринцофф Цитата/Всё что нужно знать об интересе Кустанайцев к теме перевода времени.Обращение Кустанайцв к Нечитайло 1222 комментарияТема перевода времени 138 комментариевПо материалам инстаграмм НГ.

Вчера писал о человеке, которому видимо абсолютно ничего делать, и он все время пишет и пишет.
Каждый имеет свое мнение, но его постоянно навязывать другим, не стоит.

Как можно сравнивать пост, про обращение к санитарному врачу, с другими материалами.
Думаю, всех нас жителей Костанайской области это волнует ситуация после 22.00., всякое бывает: кто то приехал на поезде, в аптеку, утром рано на работу и другое.
Поэтому и такое большое количество комментариев.
Хотя просмотрев другие посты заметил, обычно немного комментариев в среднем до 70: есть по 15, 50, 80.
Так, что 138 это нормально.
Да есть еще несколько постов в ноябре, где было 200 и 300 комментарии.
Кстати в посте про перевод времени комментарии от 21 октября 2020 года было 415.

Да, главное: разве важно количество комментариев. Мне кажется, важна информация, и каждый из читателей делает для себя какой то определённый вывод по данной теме.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5756
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 16:07
#78
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Цитата-/Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном/



Ну давайте переведем на 2 часа ведь правильней наверно добавить 15 минут а не убирать 45? Ведь так рушится здоровье наших детей и они становятся самоубийцами без правильного времени!





Цитата-/Почему хотим вернуть один час?Чтобы пройти путь,пройденный кызылординцами./



Тоесть вам плевать на правильное время вам сейчас с Кызыл ордой хочется единый пояс,что у вас личные интересы какие-то? Бизнес в Кызыл орде?)




Цитата-/Дальше говорим о временной реформе в Казахстане,которая давно назрела./


Так говорите сразу зачем вам эксперименты над костанайцми устраивать? Поднимайте вопрос на республику чтобы перевели время все,или вы думаете это хорошо сказывается на здоровье граждан когда нам сначала час добавят потом ещё и ещё это что за дерганье кота за одно место?.Почему ваш бездельник блогер из кызылорды не бьётся на республике а вцепился в нашу область? Ведь вы же лукавите и лицемерите,вы же ничего не добьётесь на республике и прекрасно это знаете и на правильное время +2 часа не переведёте область, поэтому решили кастрировано перевести "хотябы" на час,но от вашего часа смысла вообще нет,это не правильное биологическое время и детям этот час как ежу футболка.




Цитата-/стоят.Посмотрите эфир его разговора с Нуриком...Нурик-Журик был разбит по всем фронтам и позорно ретировался./


Блогер бездельник переспорил другого блогера бездельника,великая победа! Надо медали из золота отлить в честь этого события)




Цитата -/он Член Общественного совета Кызылординской области, Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кызылординской области, Член Регионального совета предпринимателей Кызылординской области, Сопредседатель Общественного объединения "Халық үні", Экоамбассадор Министерства Экологии по Кызылординской области/


Член,экоамбассадор,член,председатель....он хоть где-нибудь работает?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5756
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 16:27
#79
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Цитата-/Особенность нашего удивительного времени в том,что не стыдно стало быть необразованным - будь то аким области или абайка- балаболка/



И к вопросу об образованности

Ведь правильное биологическое время у нас почти +2 часа так?

Некомпетентные Власти кызылорды пошли на поводу у шарлатана и перевели время только на 1 час и ещё добавления 1 часа там по видимому никто добиватся не будет все силы брошены на нас)


И тут вы бездельники пытаетесь обдурить народ и пытаетесь пропихнуть ваше не правильное время когда как выступать надо за возвращение +2 часов


Все это единственный аргумент должен быть у властей в споре с вами,правильное биологическое время у нас +2 часа,все остальные телодвижения с временем уже не научны а значить вредны для здоровья


Ждём когда республика удосужится поднять вопрос по переводу времени по всей стране а пока не дергаемся



И да я ЗА перевод) но за правильный а не за ваш антинародный
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7581
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 19:28
#80
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Цитата:
Партизан7:
Как можно сравнивать пост, про обращение к санитарному врачу, с другими материалами. Думаю, всех нас жителей Костанайской области это волнует ситуация после 22.00., всякое бывает: кто то приехал на поезде, в аптеку, утром рано на работу и другое.

Вы абсолютно правы,я о том же самом пишу каждый раз,что у людей есть проблемы поважнее чем перевод времени.Цитата:
Партизан7:
Да есть еще несколько постов в ноябре, где было 200 и 300 комментарии.

Цитата:
Партизан7:
Кстати в посте про перевод времени комментарии от 21 октября 2020 года было 415.

Ну так это о чём говорит?Что тема теряет свою актуальность,но нет же ведлер и Ко будут навязывать всем свою точку зрения , правдами и неправдами пропихивая её.
Цитата:
Партизан7:
Каждый имеет свое мнение, но его постоянно навязывать другим, не стоит.

Ну вот как тут с вами не согласиться,всех выслушали все высказались,а эта навязчивость с переводом стрелок,уже всех достала.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13343
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 20:37
#81
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Цитата:
abaika95:
правильное биологическое время у нас +2 часа,

Разумный предел должен же быть. На 2 часа перевести - это, во-первых, новый часовой пояс, которого в Казахстане сейчас нет. А во-вторых, зимой темнеть будет в 15.30. Это чересчур.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5756
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 20:44
#82
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Цитата-/Разумный предел должен же быть./


О каком пределе говорить если это реальное наше время? Как ведлер говорит никто же не может спорить с законами физики так какие могут быть пределы?) Так давайте не переводить вообще и зимой темнеть будет как и сейчас к 18:00 или переведем на правильное +2 часа и светлеть как тут все хотят будет в 8 утра,пусТь Ведлер и Ко добиваются пересмотра времени по всей республике или им это уже не по силам?))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20408
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 14.11.20 - 20:55
#83
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Цитата:
Добринцофф:
а эта навязчивость с переводом стрелок,уже всех достала.

А меня - нет, не достала. Переведите стрелки... :lol: :oops:
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