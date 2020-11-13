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Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40329
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
Женщину могли лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества. 12 ноября корреспондент «НГ» вместе с матерью Ксении Галиной ПАВЛОВОЙ поехали погашать долги в ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».
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Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 17:02
Цитата:
Цитата:
А почему, ты, не мог дать-
этой женщине - второй шанс?
Может это ты, пообещал, заплатить,
остатки штрафа? А потом денег
жалко - стало?...
[Исправлено: drakon, 13.11.2020 - 17:03]
abaika95:
мне пофиг как и на эту женщину,н
мне пофиг как и на эту женщину,н
Цитата:
abaika95:
то он вызывает уважение а ты нет)
то он вызывает уважение а ты нет)
А почему, ты, не мог дать-
этой женщине - второй шанс?
Может это ты, пообещал, заплатить,
остатки штрафа? А потом денег
жалко - стало?...
[Исправлено: drakon, 13.11.2020 - 17:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8516
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 18:09
Эти деньги в ТОО "КЭЦ" ушли. Причем не за оказанные услуги, а просто так. Ни маме, ни детям ниче не осталось.
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 18:28
Цитата:
И запросили, сразу - повышение тарифов,
на тепло...
maxsaf:
Эти деньги в ТОО "КЭЦ" ушли.
Эти деньги в ТОО "КЭЦ" ушли.
И запросили, сразу - повышение тарифов,
на тепло...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5902
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 18:43
Цитата:
Пусть папе-дедушке спасибо скажут. В следующий раз по счетам вовремя платить может будут
и не попадут в такую ситуацию? Но что случилось, то случилось. Усложнять смысла нет.
По молодости тоже всякое бывало, в основном сам разруливал. Пару раз старшего брата приходилось привлекать к "сотрудничеству", пару раз отца вмешивать. Но это когда есть кто за спиной, кто может реально помочь. А тут что то с "папой" не то, чем такая помощь (нелегальное подключение) - лучше никакой.
[Исправлено: elektron, 13.11.2020 - 14:15]
maxsaf:
Ни маме, ни детям ниче не осталось.
Ни маме, ни детям ниче не осталось.
Пусть папе-дедушке спасибо скажут. В следующий раз по счетам вовремя платить может будут
и не попадут в такую ситуацию? Но что случилось, то случилось. Усложнять смысла нет.
По молодости тоже всякое бывало, в основном сам разруливал. Пару раз старшего брата приходилось привлекать к "сотрудничеству", пару раз отца вмешивать. Но это когда есть кто за спиной, кто может реально помочь. А тут что то с "папой" не то, чем такая помощь (нелегальное подключение) - лучше никакой.
[Исправлено: elektron, 13.11.2020 - 14:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5754
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 20:20
Цитата-/А почему, ты, не мог дать-этой женщине - второй шанс?Может это ты, пообещал, заплатить,остатки штрафа? А потом денегжалко - стало?.../
Сам то понял что написал?)
Я понимаю тебя обида взяла что электрон взял и помог а ты взял и нет,но веди уже себя достойно не порть момент)
Сам то понял что написал?)
Я понимаю тебя обида взяла что электрон взял и помог а ты взял и нет,но веди уже себя достойно не порть момент)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11303
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 14.11.20 - 00:59
Давно не заходил, но тут... Краткая заметка, в которой предельно ясно видно для истории города три события.
1. Наплевавшее на матерей подобие государства.
2. Гражданин города. Настоящий.
3. Позорный шпик города, продавший Родину и отрабатывающий в каждой значимой ветке форума.
Немного добавлю.
В районе Медведково знакомая живёт. Врач по профессии. Трое детей. Три девочки. Трёхкомнатная квартира. Почти всё абсолютно для них бесплатно.
Проезд во всех видах общественного транспорта, Автобусы, Электробусы, Троллейбусы, Трамваи, МЦК, Монорельс, Метро, МЦД и Пригородные электропоезда в любой конец области по любому из десяти направлений, включая комфортабельные экспрессы. И даже на дачу на 119 км от Москвы они добираются БЕСПЛАТНО любое количество раз, когда и как захотят всеми видами транспорта кроме такси!
Любые музеи. Канатные дороги, Скалодромы, или бесплатно или 50% цены. Оплата ЖКХ со скидкой, освобождение от уплаты налогов, включая транспортный.
Бесплатная парковка. Абсолютно все музеи, выставки, зоопарк, галлереи, включая ЦДХ, Манеж и Третьяковку (а это иногда бывает оооочень дорого для обычных людей).
Любые платные мероприятия под эгидой и патронажем мэрии Москвы - бесплатно по удостоверению. Бесплатные путёвки на выбор в любом оздоровительном лагере из обширного списка. (этим летом они оттрубили бесплатную смену в Крыму в лагерях и на сэкономленные деньги ещё за месяц исследовали Севастополь, Алушту, Ялту, Казантип, Коктебель, и переехав на континет успели посетить Анапу.)
Двухкратное бесплатное питание в день для детей. Бесплатные учебники... И вообще мне сейчас символов не хватит перечислять.
Ну и ещё актуально сейчас бесплатное лекарственное обеспечение детей. И + пособие на каждого ребёнка. 0-3 года – 10 560 руб.на каждого ребенка 8-18 лет – 4 224 руб.на каждого ребенка 3-7 лет (независимо от категории семьи) – 7 613 руб.
Плюс ко всему этому, для любой семьи. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.03.2009 № 215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, предусматривается помощь материальная, продуктовая, вещевая, товарами длительного пользования.
Стыдно должно быть гражданам акимам!
[Исправлено: Серый волк, 13.11.2020 - 22:45]
1. Наплевавшее на матерей подобие государства.
2. Гражданин города. Настоящий.
3. Позорный шпик города, продавший Родину и отрабатывающий в каждой значимой ветке форума.
Немного добавлю.
В районе Медведково знакомая живёт. Врач по профессии. Трое детей. Три девочки. Трёхкомнатная квартира. Почти всё абсолютно для них бесплатно.
Проезд во всех видах общественного транспорта, Автобусы, Электробусы, Троллейбусы, Трамваи, МЦК, Монорельс, Метро, МЦД и Пригородные электропоезда в любой конец области по любому из десяти направлений, включая комфортабельные экспрессы. И даже на дачу на 119 км от Москвы они добираются БЕСПЛАТНО любое количество раз, когда и как захотят всеми видами транспорта кроме такси!
Любые музеи. Канатные дороги, Скалодромы, или бесплатно или 50% цены. Оплата ЖКХ со скидкой, освобождение от уплаты налогов, включая транспортный.
Бесплатная парковка. Абсолютно все музеи, выставки, зоопарк, галлереи, включая ЦДХ, Манеж и Третьяковку (а это иногда бывает оооочень дорого для обычных людей).
Любые платные мероприятия под эгидой и патронажем мэрии Москвы - бесплатно по удостоверению. Бесплатные путёвки на выбор в любом оздоровительном лагере из обширного списка. (этим летом они оттрубили бесплатную смену в Крыму в лагерях и на сэкономленные деньги ещё за месяц исследовали Севастополь, Алушту, Ялту, Казантип, Коктебель, и переехав на континет успели посетить Анапу.)
Двухкратное бесплатное питание в день для детей. Бесплатные учебники... И вообще мне сейчас символов не хватит перечислять.
Ну и ещё актуально сейчас бесплатное лекарственное обеспечение детей. И + пособие на каждого ребёнка. 0-3 года – 10 560 руб.на каждого ребенка 8-18 лет – 4 224 руб.на каждого ребенка 3-7 лет (независимо от категории семьи) – 7 613 руб.
Плюс ко всему этому, для любой семьи. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.03.2009 № 215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, предусматривается помощь материальная, продуктовая, вещевая, товарами длительного пользования.
Стыдно должно быть гражданам акимам!
[Исправлено: Серый волк, 13.11.2020 - 22:45]
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 14.11.20 - 17:24
Цитата:
Акимам? С чего бы это, стыдно?
Мне - стыдно, деньги не - отправил.
Стыдно мне, стыдно...
Серый волк:
Стыдно должно быть гражданам акимам!
Стыдно должно быть гражданам акимам!
Акимам? С чего бы это, стыдно?
Мне - стыдно, деньги не - отправил.
Стыдно мне, стыдно...
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