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≡ Главный санврач Костанайской области разрешил объектам...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40329
Главный санврач Костанайской области разрешил объектам...
Отправлено: 14.11.20 - 16:44
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Главный санврач Костанайской области разрешил объектам общепита работать до 21.00, а спортивным объектам, в том числе фитнес-клубам, только до 19.00. Согласны ли вы с таким подходом к защите здоровья населения?
Результаты опроса

MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
101
Re: Главный санврач Костанайской области разрешил объектам...
Отправлено: 14.11.20 - 16:44
#1
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Я поражен таким временным решением в сторону спорта. Из слова санврач надо убрать врач. Люди занимающиеся спортом, очень четко реагируют на изменения в своем организме. И с соплями в спорт зал не пойдут.
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