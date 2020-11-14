Re: 52 случая КВИ выявлено за 13 ноября в Костанайской области

Отправлено: - 14:39

Господа редация. Спасибо за то что информируете обещественность по статистике КОВИД. НО... можно же сделать инофрмацию более визуальной... К примеру сделать график с шагом 1 день и длинной в 14 дней (насколько я понял это инкубационный период)и отмечать 3 показателя: Всего выявленных, с симптомами, без симптомов. На против текущей даты указать цифры. И второй график с остатком заболевших на сегодня и рядом 3 цифры с + новые больные с минусом выздовевшие и без знака остаток болеющих и так же динамику за последние 14 дней.