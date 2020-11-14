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≡ 52 случая КВИ выявлено за 13 ноября в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40329
52 случая КВИ выявлено за 13 ноября в Костанайской области
Отправлено: 14.11.20 - 14:39
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Большая часть заболевших, как и прежде, жители областного центра - 22 человека. Данные по заболеваемости за прошедшие сутки предоставили в информационном областном штабе.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
156
Re: 52 случая КВИ выявлено за 13 ноября в Костанайской области
Отправлено: 14.11.20 - 14:39
#1
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Господа редация. Спасибо за то что информируете обещественность по статистике КОВИД. НО... можно же сделать инофрмацию более визуальной... К примеру сделать график с шагом 1 день и длинной в 14 дней (насколько я понял это инкубационный период)и отмечать 3 показателя: Всего выявленных, с симптомами, без симптомов. На против текущей даты указать цифры. И второй график с остатком заболевших на сегодня и рядом 3 цифры с + новые больные с минусом выздовевшие и без знака остаток болеющих и так же динамику за последние 14 дней.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
101
Re: 52 случая КВИ выявлено за 13 ноября в Костанайской области
Отправлено: 14.11.20 - 16:29
#2
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Цитата:
5555:
Всего выявленных, с симптомами, без симптомов.

Согласен это будет звучать более информационно.
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