Добринцофф Цитата/Всё что нужно знать об интересе Кустанайцев к теме перевода времени.Обращение Кустанайцв к Нечитайло 1222 комментарияТема перевода времени 138 комментариевПо материалам инстаграмм НГ.
Вчера писал о человеке, которому видимо абсолютно ничего делать, и он все время пишет и пишет. Каждый имеет свое мнение, но его постоянно навязывать другим, не стоит.
Как можно сравнивать пост, про обращение к санитарному врачу, с другими материалами. Думаю, всех нас жителей Костанайской области это волнует ситуация после 22.00., всякое бывает: кто то приехал на поезде, в аптеку, утром рано на работу и другое. Поэтому и такое большое количество комментариев. Хотя просмотрев другие посты заметил, обычно немного комментариев в среднем до 70: есть по 15, 50, 80. Так, что 138 это нормально. Да есть еще несколько постов в ноябре, где было 200 и 300 комментарии. Кстати в посте про перевод времени комментарии от 21 октября 2020 года было 415.
Да, главное: разве важно количество комментариев. Мне кажется, важна информация, и каждый из читателей делает для себя какой то определённый вывод по данной теме.
Цитата-/Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном/
Ну давайте переведем на 2 часа ведь правильней наверно добавить 15 минут а не убирать 45? Ведь так рушится здоровье наших детей и они становятся самоубийцами без правильного времени!
Цитата-/Почему хотим вернуть один час?Чтобы пройти путь,пройденный кызылординцами./
Тоесть вам плевать на правильное время вам сейчас с Кызыл ордой хочется единый пояс,что у вас личные интересы какие-то? Бизнес в Кызыл орде?)
Цитата-/Дальше говорим о временной реформе в Казахстане,которая давно назрела./
Так говорите сразу зачем вам эксперименты над костанайцми устраивать? Поднимайте вопрос на республику чтобы перевели время все,или вы думаете это хорошо сказывается на здоровье граждан когда нам сначала час добавят потом ещё и ещё это что за дерганье кота за одно место?.Почему ваш бездельник блогер из кызылорды не бьётся на республике а вцепился в нашу область? Ведь вы же лукавите и лицемерите,вы же ничего не добьётесь на республике и прекрасно это знаете и на правильное время +2 часа не переведёте область, поэтому решили кастрировано перевести "хотябы" на час,но от вашего часа смысла вообще нет,это не правильное биологическое время и детям этот час как ежу футболка.
Цитата-/стоят.Посмотрите эфир его разговора с Нуриком...Нурик-Журик был разбит по всем фронтам и позорно ретировался./
Блогер бездельник переспорил другого блогера бездельника,великая победа! Надо медали из золота отлить в честь этого события)
Цитата -/он Член Общественного совета Кызылординской области, Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кызылординской области, Член Регионального совета предпринимателей Кызылординской области, Сопредседатель Общественного объединения "Халық үні", Экоамбассадор Министерства Экологии по Кызылординской области/
Член,экоамбассадор,член,председатель....он хоть где-нибудь работает?)
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