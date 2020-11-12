Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке

Отправлено: - 16:07

Цитата-/Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном/







Ну давайте переведем на 2 часа ведь правильней наверно добавить 15 минут а не убирать 45? Ведь так рушится здоровье наших детей и они становятся самоубийцами без правильного времени!











Цитата-/Почему хотим вернуть один час?Чтобы пройти путь,пройденный кызылординцами./







Тоесть вам плевать на правильное время вам сейчас с Кызыл ордой хочется единый пояс,что у вас личные интересы какие-то? Бизнес в Кызыл орде?)









Цитата-/Дальше говорим о временной реформе в Казахстане,которая давно назрела./





Так говорите сразу зачем вам эксперименты над костанайцми устраивать? Поднимайте вопрос на республику чтобы перевели время все,или вы думаете это хорошо сказывается на здоровье граждан когда нам сначала час добавят потом ещё и ещё это что за дерганье кота за одно место?.Почему ваш бездельник блогер из кызылорды не бьётся на республике а вцепился в нашу область? Ведь вы же лукавите и лицемерите,вы же ничего не добьётесь на республике и прекрасно это знаете и на правильное время +2 часа не переведёте область, поэтому решили кастрировано перевести "хотябы" на час,но от вашего часа смысла вообще нет,это не правильное биологическое время и детям этот час как ежу футболка.









Цитата-/стоят.Посмотрите эфир его разговора с Нуриком...Нурик-Журик был разбит по всем фронтам и позорно ретировался./





Блогер бездельник переспорил другого блогера бездельника,великая победа! Надо медали из золота отлить в честь этого события)









Цитата -/он Член Общественного совета Кызылординской области, Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кызылординской области, Член Регионального совета предпринимателей Кызылординской области, Сопредседатель Общественного объединения "Халық үні", Экоамбассадор Министерства Экологии по Кызылординской области/





Член,экоамбассадор,член,председатель....он хоть где-нибудь работает?)