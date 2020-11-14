Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 11:20
Сегодня в первый раз попробовала, как цивилизованный человек, расплатиться транспортной картой в автобусе. Приготовила карту, отдала водителю, он приложил к устройству и ... вуаля, звонкий сигнал оповестил всех, что платеж прошёл. Что дальше? Читать новость
Сейчас в Казпочте пенсионеры проходят регистрацию, чтобы через две недели получит проездные карточки. Я стану пенсионером в начале января. Кто может подсказать, как мне ездить за то время пока изготовят мне карточку в январе? И можно ли расплачиваться за проезд в автобусе банковской карточкой Каспи?
Если вход в автобус через переднюю дверь, т.е. через валидатор, то если пассажир находится в автобусе, то вроде как логично предположить, что за проезд он уже оплатил? Или кто-то думает, что водитель запустит пассажира, не оплатившего проезд?
вообще меня как пассажира вся эта система посадки и высадки людей с наших автобусов мягко говоря напрягает.взяли моду с 90-х годов то выпускать.теперь впускать через одну дверь.ну идиотизм гуськом идти на выход толкаясь через весь салон.и это уже норма у нас.теперь будем проделывать все тоже только в обратном направлении.нам вешают лапшу на уши.что расходы так велики.что кондуктора сажать в каждый автобус не выгодно.почему то взять хотя бы соседа Россию.там и кондуктор и валидатор в каждом автобусе или трамвае.и люди по человечески заходят и выходят в любую дверь.
Imago: Сейчас в Казпочте пенсионеры проходят регистрацию, чтобы через две недели получит проездные карточки. Я стану пенсионером в начале января. Кто может подсказать, как мне ездить за то время пока изготовят мне карточку в январе? И можно ли расплачиваться за проезд в автобусе банковской карточкой Каспи?
Читайте статью от 05.11.20 - карточку Казпочты, уже отменили для применения пенсионерами. Если хотите чтобы списывалось 70 тенге, нужно будет купить специальную транспортную карту. Вот ссылка на статью:
андрей 117: почему то взять хотя бы соседа Россию.там и кондуктор и валидатор в каждом автобусе или трамвае
Если речь про трамвай - значит речь о миллионнике, а там и пассажиропоток выше, да и стоимость проезда тоже. Для сравнения нужно брать город с таким же населением и сравнивать всё - стоимость проезда в том числе. Сейчас в Челябинске проезд стоит 23 рубля, на маршрутке - 25. Готовы кустанайцы ездить за 130 тенге?
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