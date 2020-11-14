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≡ Партию Adal официально зарегистрировали в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40327
Партию Adal официально зарегистрировали в Казахстане
Отправлено: 14.11.20 - 10:13
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Партия "Бірлік" официально сменила свое название на Adal. Решение о переименовании партии было принято в ходе заседания в Нур-Султане 5 ноября.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8516
Re: Партию Adal официально зарегистрировали в Казахстане
Отправлено: 14.11.20 - 10:13
#1
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Пророссийская партия?)))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1857
Re: Партию Adal официально зарегистрировали в Казахстане
Отправлено: 14.11.20 - 12:17
#2
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а, дал, а, не дал..думаю народу пофигу на очередную, ни на что не влияющую партию..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
421
Re: Партию Adal официально зарегистрировали в Казахстане
Отправлено: 14.11.20 - 12:53
#3
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Очередная бутофория под названием многопартийная страна. Кому врём.. Противно.
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