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≡ Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40327
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Отправлено: 14.11.20 - 12:28
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Всего к голосованию было допущено 448 предложений от жителей районов Алматы. Один из авторов предложил установить мемориал врачам, борющимся с пандемией COVID-19, в форме медицинской маски
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8516
Re: Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили...
Отправлено: 14.11.20 - 12:28
#1
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Глядя на такой памятник я всегда буду вспоминать конфискованные коробки с масками на Кайраке, ну и модный купальник :oops: :-)
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
18
Мемориал в виде маски за 18 миллионов тенге предложили возвести в Алматы
Отправлено: 14.11.20 - 13:46
#2
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неужели это именно сейчас актуально? Более важных дел уже нет все проблемы решены да? По моему это очередной идиотизм
Профайл
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