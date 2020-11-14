Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.

Отправлено: - 11:37

Сейчас в Казпочте пенсионеры проходят регистрацию, чтобы через две недели получит проездные карточки. Я стану пенсионером в начале января. Кто может подсказать, как мне ездить за то время пока изготовят мне карточку в январе?

И можно ли расплачиваться за проезд в автобусе банковской карточкой Каспи?